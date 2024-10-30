Во Львове молодой человек выкрикивал "Свобода России": как он объяснил свое поведение
Источник:ZAHIDWTF 24/7
Во Львове очевидцы рассказали, что в центре города парень выкрикивал "Слава России". Впоследствии он записал извинения и сказал, что на самом деле выкрикивал "Свободу России и Беларуси".
С парнем пообщались работники полиции. Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал ZAHIDWTF 24/7.
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"Просто не подумал своей головой"
Очевидцы утверждают, что 21-летний парень целенаправленно выкрикивал пророссийские лозунги в сторону военного.
На место прибыли полицейские. Им молодой человек сказал, что "просто не подумал своей головой" и "никого не хотел обидеть".
Полиция провела с ним профилактическую беседу, а также проверила его телефон на наличие запрещенного контента.
Во Львове молодой человек выкрикивал пророссийские лозунги: смотрите видео
Впоследствии молодой человек опубликовал видео с извинениями за свои слова. В нем он заверил, что больше так говорить не будет.
Извинения молодого человека: смотрите видео