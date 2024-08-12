В Пятихатках парень залез в 6-метровый колодец и не смог выбраться самостоятельно

На Днепропетровщине полицейские помогли 11-летнему мальчику выбраться из технического колодца. Отмечается, что его глубина достигает 6 метров.

Напуганный ребенок крепко держался за металлический прут, чтобы не упасть вниз. К счастью, неподалеку были правоохранители, которые поспешили на помощь.

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Парень залез в технический колодец

В полиции рассказали, что событие имело место в Каменском районе в городе Пятихатки 9 августа около 13:30.

Из любопытства парень залез в колодец, но обратно выбраться уже не смог. Правоохранители услышали крики прохожих о помощи и поспешили к ребенку. На месте они помогли ему подтянуться и вытащили на поверхность. Парень не пострадал и отделался лишь испугом,

– отмечают полицейские.

Ювенальные полицейские вызвали родителей и провели с ними профилактическую беседу.

Спасение парня в городе Пятихатки / фото Каменского управления полиции

Также правоохранители обратились к родителям с призывом быть сознательными и ответственными. Они напомнили, что безопасность детей зависит именно от взрослых.

"Вероятность стать заложником непредсказуемых обстоятельств наступает для ребенка именно в те моменты, когда он остается без присмотра", – указывают блюстители закона.