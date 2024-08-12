Налякана дитина міцно трималася за металевий прут, аби не впасти вниз. На щастя, неподалік були правоохоронці, які поспішили на допомогу.

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Хлопець заліз у технічний колодязь

У поліції розповіли, що подія мала місце у Кам’янському районі у місті П'ятихатки 9 серпня близько 13:30.

З цікавості хлопчина заліз у колодязь, але назад вибратися вже не зміг. Правоохоронці почули крики перехожих про допомогу та поспішили до дитини. На місці вони допомогли йому підтягнутися та витягнули на поверхню. Хлопець не постраждав та відбувся лише переляком,

– зазначають поліцейські.

Ювенальні поліцейські викликали батьків та провели з ними профілактичну бесіду.

Порятунок хлопця у місті П'ятихатки / фото Кам'янського управління поліції

Також правоохоронці звернулися до батьків з закликом бути свідомими та відповідальними. Вони нагадали, що безпека дітей залежить саме від дорослих.

"Ймовірність стати заручником непередбачуваних обставин настає для дитини саме у ті моменти, коли вона залишається без нагляду", – вказують охоронці закону.