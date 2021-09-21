Париж, детектив и немного черного юмора: чем привлекает аудиосериал Ирены Карпы

Мистические истории о преступлениях, тайнах и любви сложились в амбициозный проект, когда все вокруг страдали от карантина и ограничений. Известная писательница Ирена Карпа рискнула показать свои выдумки в новом жанре.

Смелый эксперимент

Это первый художественный аудиосериал в карьере Карпы и он получил название "Восемь". Слушателям обещают детективные истории о людях и их роковых ошибках, преступлениях, загадочных исчезновениях и неожиданных встречах.

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Для меня это было настоящее вау! Ведь я проходила курс по написанию радиопьес с британской преподавательницей. И тогда для Украины это был непонятный опыт, никто подобного не создавал,

– говорит Ирена Карпа.

"И тут наконец мы это сделали! Это был чрезвычайно интересный опыт. Мне очень понравилось, как команда подобрала музыку, голоса, дубляж — все это круто передало атмосферу", – поделилась писательница.

Ирена Карпа выдумала истории на карантине / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Истории и эксклюзивный фрагмент

Аудиосериал имеет несколько сюжетных линий с вымышленными персонажами. Молодая пара, которая переехала из большого города на почти безлюдный хутор; звукорежиссер, который всю жизнь странствовал по всему миру; украинка, которая эмигрировала в Париж, и многие другие.

Карпа создала аудиосериал / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По сюжету все они живут, на первый взгляд, обычной жизнью, путешествуют, влюбляются и учатся быть счастливыми. И со временем герои начинают бороться со своими внутренними демонами, совершают преступления, расследуют загадочные исчезновения и даже убийства.

Презентацию посетили блогеры / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Сайт 24 канала попросил сервис MEGOGO, который в этом году объявил о производстве собственных аудиосериалов, поделиться одной историей.

Слушайте часть под названием "Парижские зарисовки":