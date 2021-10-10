О намерениях пилота повредить собор сообщил пограничной службе один из его родственников.

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В Париже задержали опасного пилота

Подозреваемый, бывший пилот авиакомпании Air Liberte и других, выражал намерение протаранить собор Парижской Богоматери,

– говорится в сообщении.

Сделать это он хотел на небольшом самолете Cessna.

Мужчину нашли и задержали, однако в его доме не обнаружили никаких доказательств серьезности его намерений. Сейчас экс-пилот находится под стражей. СМИ сообщают, что 50-летний задержанный имеет серьезные психические проблемы.

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