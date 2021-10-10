Про наміри пілота щодо пошкодження собору повідомив прикордонній службі один з його родичів.
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У Парижі затримали небезпечного пілота
Підозрюваний, колишній пілот авіакомпанії Air Liberte та інших, висловлював намір бажання протаранити собор Паризької Богоматері,
– йдеться у повідомленні.
Зробити це він хотів на невеликому літаку Cessna.
Чоловіка знайшли та затримали, однак у його будинку не виявили жодних доказів серйозності його намірів. Наразі експілот перебуває під вартою. ЗМІ повідомляють, що 50-річний затриманий має серйозні психічні проблеми.
Пожежа у Норт-Дамі: коротко
- У квітні 2019 року у головній святині Франції спалахнула масштабна пожежа. Ліквідувати займання рятувальникам вдалося лише наступного дня.
- Полум'я зруйнувало верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору. Також сильно постраждали вітражі.
- На щастя, частину цінностей все ж вдалося врятувати. Зокрема, терновий вінець Ісуса Христа.
- Французький лідер Емануель Макрон пообіцяв, що "влада відновить Нотр-Дам". У вересні 2021 року стало відомо, що собор готовий до реставрації, яка розпочнеться взимку.