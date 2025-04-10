В аэропорту Парижа задержали сотрудницу МИД России: в Кремле уже отреагировали

Накануне, 6 апреля, в Париже задержали и допросили сотрудницу российского министерства иностранных дел. В стране-агрессоре уже отреагировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Во Франции задержали сотрудницу российского МИДа

Издание со ссылкой на источники отметило, что 6 апреля российскую дипломатку, которая ехала на конференцию ЮНЕСКО в Париже, задержали и допросили.

Пресс-секретарь российского МИД заявила, что у задержанной якобы изъяли компьютер и телефон. Также сказала, что чиновница не получила визу вовремя. 24 часа она провела в пограничной зоне, в конце концов французская сторона разрешила въехать.

Посольство России в Париже направило ноту протеста в МИД Франции. Также в стране-агрессоре традиционно прибегли к угрозам, мол, не оставят это без последствий.

Кстати, в Кремле также отреагировали. Представитель Путина назвал задержание якобы "абсолютно недопустимым". Кроме того, Песков заявил, что это "ухудшает и без того испорченные" двусторонние отношения.