Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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У Франції затримали працівницю російського МЗС

Видання з посиланням на джерела зазначило, що 6 квітня російську дипломатку, яка їхала на конференцію ЮНЕСКО в Парижі, затримали й допитали.

Речниця російського МЗС заявила, що в затриманої нібито вилучили комп'ютер і телефон. Також сказала, що посадовиця не отримала візу вчасно. 24 години вона провела в прикордонній зоні, врешті-решт французька сторона дозволила в'їхати.

Посольство Росії в Парижі направило ноту протесту у МЗС Франції. Також у країні-агресорці традиційно вдалися до погроз, мовляв, не залишать це без наслідків.

До речі, у Кремлі також відреагували. Речник Путіна назвав затримання нібито "абсолютно неприпустимим". Окрім того, Пєсков заявив, що це "погіршує і без того зіпсовані" двосторонні відносини.