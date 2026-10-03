На Хортице построили Парк Чести из древних камней и высадили 400 деревьев в честь павших воинов

1 октября, в День защитников и защитниц, в 30 километрах от фронта, на острове Хортица, состоялось открытие первой очереди Парка Чести. Его основой стал сад, где запорожцы уже высадили более 400 деревьев, каждое из которых носит имя и хранит историю погибшего воина.

А в рамках открытия фестиваля современного искусства GOGOLFEST Покрова, что входит в пятерку лучших арт-фестивалей Европы, ветераны и семьи погибших бойцов создали живой ритуал "Круг памяти", где скорбь трансформируется в действие, а память становится частью ландшафта. Об этом сообщили представители GOGOLFEST 24 Канала.

13 камней и вода: архитектура живого мемориала

Центром ритуала стало пространство вокруг водохранилища, символизирующего источник жизни и силу, питающую последующие поколения. Вокруг воды возвели круг из 13 древних каменных столбов. Каждый из них олицетворяет отдельный исторический этап становления украинского воина – от эпохи казачества до современных сил обороны.

Сакральное пространство оживили с помощью масштабного визуально-пластического действа, режиссером которого выступил Владислав Троицкий. Перформативную часть координировала Татьяна Тизенберг совместно с артистами запорожской театральной платформы "Дом актера" и танцорами боевого гопака.

Музыкальный манифест церемонии создала группа Dakh Daughters, которая представила эксклюзивную 30-минутную программу, написанную специально для этого обряда. Акустическую глубину представления усилили аутентичные ритмы запорожских тулумбасов и финал от Театра огня, где свет выступал символом продолжения борьбы.

От памяти к действию: более 400 деревьев, растущих в будущее

Главная идея Парка Чести – отойти от статичных гранитных памятников в пользу живой экосистемы. Основой пространства стал сад, где запорожцы собственноручно высадили более 400 именных деревьев. Каждое растение имеет имя и индивидуальную историю погибшего защитника или защитницы.

В кульминационный момент мероприятия перформеры набирали воду из центра круга в специально изготовленные глиняные чаши и поливали деревья, посаженные семьями. Этот жест положил начало новой городской традиции: в дальнейшем каждая семья будет получать свою именную чашу, чтобы возвращаться сюда, заботиться о живом мемориале и ощущать непрерывную связь поколений.

Этот парк появился по инициативе горожан, которые самостоятельно начали высаживать деревья в честь родных, и так родилась совместная инициатива общественной организации "Разом ЮА", ветеранов и семей погибших, которую поддержал городской совет. А GOGOLFEST присоединился в качестве культурного партнера, чтобы превратить эту инициативу в масштабный ритуал памяти, который будет жить самостоятельно и после завершения фестиваля. Мы открыли первую часть пространства, которое через два года должно стать всеукраинским местом силы, куда люди будут приезжать, чтобы просто почувствовать эту преемственность нашей истории,

– отметила программный директор фестиваля Анна Басова.

На Хортице возвели Парк Чести / GOGOLFEST

Новая жизнь на Сечи: венчание во время обстрелов

Символическим подтверждением того, что пространство ориентировано на будущее, стал финал дня. На территории парка расположена реконструированная Сечевая церковь Покрова.

В день открытия мемориала в ней состоялась первая после реставрации церемония венчания: украинские военные Родион и Кристина создали новую семью прямо на Хортице. Пока на экранах транслировались лица павших героев Запорожья, в стенах Сечи зафиксировали продолжение жизни, ради которой эти герои отдали свои жизни.

Парк будет продолжать развиваться. Сразу после церемонии команда провела общественные обсуждения с визуализацией будущих зон, где каждый житель города смог внести свои предложения по адаптации и расширению территории мемориала.

Что дальше?

В ближайшие дни GOGOLFEST готовит первый в мире прецедент синхронного подземного флешмоба. Группа DakhaBrakha, находясь на парковке в Запорожье, будет дирижировать сотней детей – учеников 15 подземных школ города. Мероприятие будет транслироваться по всему городу. Полную программу можно найти по ссылке.

К слову, в 2024 году GOGOLFEST создал "Дерево Памяти" – кинетико-звуковую инсталляцию на металлических "ветвях". На них размещены мемориальные колокольчики с выгравированными именами погибших бойцов Запорожского региона, которые создают перезвон как символ эха их голосов.

"Дерево Памяти" является центральной инсталляцией будущего мемориального комплекса, посвященного павшим Героям: это общественное место в городском пространстве, где можно отдать дань уважения. Город ежемесячно проводит возле него ритуал, созданный фестивалем.

Напомним, что 1 октября в Украине отмечали Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и День украинского казачества. Как отметилмитрополит Епифаний в своем поздравлении, Богородицу особенно почитали украинские казаки, считая ее своей покровительницей и защитницей.

Он выразил веру в то, что сегодня Дева Мария оберегает украинских военных и всю Украину.