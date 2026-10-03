А у межах старту фестивалю сучасного мистецтва GOGOLFEST Покрова, що входить до топ-5 найкращих артфестивалів Європи, ветерани та родини полеглих бійців створили живий ритуал "Коло пам'яті", де скорбота трансформується в дію, а пам'ять стає частиною ландшафту. Про це повідомили представники GOGOLFEST 24 Каналу.

13 каменів та вода: архітектура живого меморіалу

Центром ритуалу став простір навколо водного резервуара, який символізує джерело життя та силу, що живить наступні покоління. Навколо води звели коло з 13 стародавніх кам'яних стовпів. Кожен із них уособлює окремий історичний етап становлення українського воїна – від доби козацтва до сучасних сил оборони.

Сакральний простір оживили за допомогою масштабного візуально-пластичного дійства, режисером якого виступив Владислав Троїцький. Перформативну частину координувала Тетяна Тізенберг спільно з митцями запорізької театральної платформи "Дім актора" та танцівниками бойового гопака.

Музичний маніфест церемонії створив гурт Dakh Daughters, який представив ексклюзивну 30-хвилинну програму, написану спеціально для цього обряду. Акустичну глибину дійства підсилили автентичні ритми запорізьких тулумбасів та фінал від Театру вогню, де світло виступало символом продовження боротьби.

Від пам'яті до дії: понад 400 дерев, що ростуть у майбутнє

Головна ідея Парку Честі – відійти від статичних гранітних пам'ятників на користь живої екосистеми. Основою простору став сад, де запоріжці власноруч висадили понад 400 іменних дерев. Кожна рослина має ім'я та індивідуальну історію загиблого захисника чи захисниці.

Під час кульмінації дійства перформери набирали воду з центру кола у спеціально виготовлені глиняні піали й поливали висаджені родиною дерева. Цей жест започаткував нову міську традицію: надалі кожна родина отримуватиме власну іменну піалу, щоб повертатися сюди, дбати про живий меморіал і відчувати безперервний зв'язок поколінь.

Цей парк був ініціативою містян, які самостійно почали висаджувати дерева на честь близьких, і так народилася спільна ініціатива громадської організації "Разом ЮА", ветеранів та сімей загиблих, яку підтримала міська рада. А GOGOLFEST долучився як культурний партнер, щоб перетворити цю ініціативу на масштабний ритуал пам'яті, який житиме автономно й після завершення фестивалю. Ми відкрили першу частину простору, який за два роки має стати всеукраїнським місцем сили, куди люди приїздитимуть, щоб просто відчути цю тяглість нашої історії,

– зазначали програмна директорка фестивалю Анна Басова.

На Хортиці звели Парк Честі / GOGOLFEST

Нове життя на Січі: вінчання під час обстрілів

Символічним підтвердженням того, що простір орієнтований на майбутнє, став фінал дня. На території парку розташована реконструйована Січова церква Покрови.

У день відкриття меморіалу в ній відбулося перше після реставрації вінчання: українські військові Родіон та Христина створили нову родину прямо на Хортиці. Поки на екранах транслювалися обличчя полеглих героїв Запоріжжя, у стінах Січі зафіксували продовження життя, заради якого ці герої віддали свої життя.

Парк продовжуватиме розвиватися. Одразу після церемонії команда провела громадські обговорення із візуалізацією майбутніх зон, де кожен мешканець міста зміг внести правки для адаптації та розширення території меморіалу.

Що далі?

У наступні дні GOGOLFEST готує перший у світі прецедент синхронного підземного флешмобу. DakhaBrakha, перебуваючи в паркінгу Запоріжжя, оркеструватиме сотню дітей, учнів 15 підземних шкіл міста. Подію транслюватимуть на все місто. Повну програму можна знайти за посиланням.

До слова, у 2024 році GOGOLFEST створив "Дерево Пам'яті" – кінетично-звукову інсталяцію на металевих "гілках". На них розміщені меморіальні дзвіночки з викарбуваними іменами полеглих бійців Запорізького регіону, які створюють передзвін як символ відлуння їхніх голосів.

"Дерево Пам'яті" є центральною інсталяцією майбутнього меморіального комплексу полеглим Героям: це публічне місце у міському просторі, щоб віддати шану. Місто щомісяця проводить біля нього ритуал, створений фестивалем.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Україні відзначали Покрову Пресвятої Богородиці, День захисників і День українського козацтва. Як зауважив митрополит Епіфаній у своєму привітанні, Богородицю особливо шанували українські козаки, вважаючи її своєю покровителькою та захисницею.

Він висловив віру, що сьогодні Діва Марія оберігає українських військових і всю Україну.