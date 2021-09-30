В парке Одессы нашли редкого закавказского богомола: фото насекомого
Источник:"Думская"
В Одессе в парке Шевченко местные заметили древесного закавказского богомола. В сети люди публикуют фото насекомого на машине, дороге и даже у себя на руке.
Жука в Украине можно увидеть редко, так как климат в стране не слишком теплый. Впервые на наших территориях богомола заметили больше 100 лет назад.
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В парке нашли богомола
В сети опубликовали фото богомола в парке Шевченко. Его заметили прохожие 30 сентября. Люди не побоялись насекомого, так как сфотографировали его очень близко.
Пользователи сети публикуют и свои фото. На них видно, как богомол сидит на авто, листьях или просто на земле. К тому же насекомое заметили не только в Одессе, но и на Днепропетровщине.
Богомола заметили еще на машине / Фото пользователя Aleksandr
Богомол на Днепропетровщине / Фото пользователя Петра Чекменева
Что известно о закавказском древесном богомоле
Вид богомолов, распространенный на Кавказе, в Иране, Афганистане, а также на юге Украины. Крупные насекомые, зеленого или желтовато-бурого цвета. Тело коренастое, длиной 6-8 см. Богомол преимущественно живет на деревьях или в кустарниках, где охотится на насекомых из засады.
Имаго хорошо летает, активно летит на свет. На территории Крыма впервые описан в 1916 году, однако в дальнейшем упоминаний не встречается вплоть до начала XXI века.
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