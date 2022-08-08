Такая временная мера связана с судебным процессом по стоимости парковки, который продолжается. Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.
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Бесплатные муниципальные парковки
Местные власти призвали водителей парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые никто не отменял.
В КГГА отметили, что перед тем, как восстановить плату за парковку, столичные власти сообщат горожанам заранее.
В столице заметили парковщиков-мошенников
Также на улицах города работают "парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. Власти заявили, что о таких случаях нужно сообщать полиции.
В КГГА пригрозили водителям из-за неправильно припаркованных авто
Городские власти столицы предупредили водителей, что неправильно припаркованные машины будут забирать на штрафплощадку.
Ранее сообщалось, что на льготную парковку в Киеве имеют право две категории граждан. Это ясно прописано в Правилах благоустройства столицы.
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