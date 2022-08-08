Такий тимчасовий захід пов’язано з судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває. Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.

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Безкоштовні муніципальні парковки

Місцева влада закликала водіїв паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення правил дорожнього руху передбачено штрафи, які ніхто не скасовував.

У КМДА зазначили, що перед ти, як відновити плату за паркування, столична влада повідомить містян завчасно.

У столиці помітили паркувальників-шахраїв

Також на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Влада заявила, що про такі випадки треба повідомляти поліцію.

У КМДА пригрозили водіям через неправильно припарковані авто

Міська влада столиці попередила водіїв, що неправильно припарковані машини будуть забирати на штрафмайданчик.

Раніше повідомляли, що на пільгове паркування у Києві мають право дві категорії громадян. Це чітко прописано у Правилах благоустрою столиці.

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