Парламент Японии одобрил резолюцию в поддержку Украины
Источник:Kyodo News
Нижняя палата парламента Японии 8 февраля приняла резолюцию по Украине. В ней выразили солидарность с украинским народом.
В резолюции Палаты представителей Японии подчеркивают "серьезные беспокойства Токио и поддержку украинского народа, который надеется на стабильность своей страны и региона".
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Япония одобрила резолюцию по Украине
Японские депутаты призывают заинтересованные страны как можно скорее восстановить стабильность в районах вокруг Украины посредством дипломатии.
Любое изменение статуса-кво силой любой страной никогда не является приемлемым,
– говорится в документе.
Кроме того, парламентарии обратились к правительству премьер-министра Фумио Кисиды с просьбой сделать все возможное для достижения мира. "Мы призываем правительство воплотить наши надежды, сотрудничать с международным сообществом, использовать все дипломатические ресурсы и сделать все возможное для ослабления напряженности в Украине и скорейшего достижения мира", – говорится в резолюции.
В документе отметили позиции Японии относительно последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее на встрече в режиме онлайн японский премьер и президент США договорились совместно работать над сдерживанием агрессии России по отношению к Украине.
Японские журналисты на Донбассе: что известно
- Журналисты из Японии 6 февраля посетили Украину. В частности, пятнадцатый Славянский полк Национальной гвардии.
- Они посмотрели, чем живут украинские бойцы, и что изменилось за 8 лет российской агрессии.
- Цель визита – показать японским зрителям, что действительно происходит в Украине, и поддержать украинцев.
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