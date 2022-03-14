Парламент еще одной страны-члена НАТО поддержал закрытие неба над Украиной

Парламент Эстонии одобрил обращение в парламенты стран ЕС и НАТО с рядом просьб. В частности, речь идет о закрытии неба над Украиной, страдающей от российской агрессии.

Соответствующее обращение получило поддержку 90 депутатов из 101 в парламенте. Таким образом, уже две страны, которые являются членами НАТО, поддержали закрытие неба над Украиной. Еще 10 дней назад схожее постановление одобрил парламент Литвы.

Напомним Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине

Однако парламент Эстонии не просто поддержал закрытие неба, а обратился с этой просьбой в ООН. Эстонские парламентарии осуждают российскую агрессию и отмечают, что война против Украины является преступлением.

Эстония требует дополнительных санкций против России и Белоруссии. Кроме того, депутаты поддерживают эмбарго на товары из этих стран. Также Эстония просит страны мира закрыть свое воздушное пространство и порты для России и исключить страну-агрессора из Совета Европы.

Парламент Эстонию просит ООН принять меры по закрытию неба над Украиной, чтобы избежать еще большего количества жертв среди гражданского населения.

Зеленский о важности закрытия неба над Украиной: смотрите видео