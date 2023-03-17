В Молдове переименовали государственный язык на "румынский"

В Молдове парламент 16 марта принял инициированный партией власти PAS законопроект о так называемой отмене "молдавского языка". Во всех законах страны вместо него будет понятие "румынский язык".

За законопроект во втором чтении проголосовали 58 депутатов. Принимали инициативу достаточно бурно, информирует 24 Канал. Депутаты PAS выкрикивали "Браво!"

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Проголосовали за 2 минуты

Депутаты приняли законопроект без обсуждения. Голосование длилось менее двух минут.

Перед заседанием блок коммунистов и социалистов потребовал исключить законопроект о румынском языке из повестки дня, но предложение не получило необходимого количества голосов.

В чем смысл законопроекта

Изменения предполагают, что словосочетание "молдавский язык", "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" необходимо заменить словосочетанием "румынский язык". В первом чтении законопроект был поддержан 2 марта.

"Румынский язык" по этому закону обретет статус государственного в Молдове. Статья конституции по языку станет короче: "Государственным языком Республики Молдова является румынский язык".

Это звучит несколько странно, но на самом деле "молдавского языка" просто не существует. Этот термин придумали в Советском Союзе, чтобы разделить нацию на две части. Хотя сторонников "молдавского языка" в Молдове до сих пор остается немало. Поэтому такой шаг партии Майи Санду называют смелым, однако отмечают, что он может иметь негативные последствия.