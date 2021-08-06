Парламент Молдовы утвердил новый состав правительства во главе с соратницей Санду

Парламент Молдовы на заседании 6 августа утвердил новое правительство. Главой Кабмина стала Наталья Гаврилица, ее программу поддержал 61 депутат.

Ранее Гаврилица представила свою команду. В правительстве будет 13 министерств – это на 4 больше, чем в предыдущие годы.

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В правительстве Гаврилицы – на 4 министерства больше

Отдельными ведомствами снова стали министерство здравоохранения, труда и соцзащиты, образования, культуры, транспорта, окружающей среды, министерство регионального развития и инфраструктуры.

Состав правительства Натальи Гаврилицы:

Министерство юстиции – Серджиу Литвиненко,

Минздрава – Алла Немеренко,

МИД– Нику Попеску – также вице-премьер,

Мининфраструктуры и регионального развития – Андрей Спину – также вице-премьер,

Министерство образования – Анатолий Топал,

МВД – Анна Ревенко,

Министерство обороны – Анатолий Носатый,

Минкульт – Серджиу Продан,

Минэкономики – Серджиу Гайбу,

Минфин – Думитру Будянски,

Министерство окружающей среды – Юлиана Кантараджиу,

Минтруда – Марчел Спетарь,

Министерство сельского хозяйства – Виорел Герчу,

Вице-премьер по вопросам цифровизации – Юрие Цуркану,

Вице-премьер по реинтеграции – Влад Кульминский.

Парламент Молдовы собрался на первое заседание

Отметим, что 26 июля на первое заседание собрался новый состав парламента Молдовы. Выборы новых депутатов состоялись 11 июля. Большинство получила партия президента Майи Санду "Действие и солидарность". За политсилу проголосовали более 53% избирателей.

Между тем Более 70% молдаван поддерживают вступление в ЕС, а 40% – присоединение к Румынии