Парламент разблокировал подписание закона об онлайн-торгах землей

3 июня 2021 , 09:56
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Источник:

24 канал

Верховная Рада 2 июня разблокировала подписание законопроекта об онлайн-торгах землей. Теперь его может одобрить спикер парламента Дмитрий Разумков и передать на подпись президенту.

Говорится о законопроекте №2195. В парламент внесли 7 проектов постановлений об отмене результатов голосования относительно этой инициативы.

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Однако, народные депутаты не поддержали ни один из них. Далее подписи за Разумковым и Зеленским.

Ранее во фракции "Слуга народа" анонсировали, что разблокируют подписание документа.

Что предусматривает законопроект

  • Инициатива предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или права на них через электронные торги.
  • Торги будут проходить в режиме реального времени, а электронная система будет автоматизированной.
  • Кроме того, система будет открытой. Участники в ней будут осуществлять ставки, подавать заявки на участие и тому подобное.
  • По результатам аукциона будут заключать договор купли-продажи или аренды земельного участка с победителем земельных торгов, то есть тем, кто предложил самую высокую цену за земельный участок.
Обратите внимание! Парламентарии одобрили законопроект во втором чтении 18 мая. Это последняя инициатива земельной реформы.


Рынок земли / Инфографика 24 канал

Автор: Ольга Музика