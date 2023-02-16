Парламент Словакии признал российский режим террористическим

Словакия в очередной раз осудила российскую агрессию против Украины. В четверг, 16 февраля, парламент признал российский режим террористическим, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Словацкие депутаты осудили широкомасштабные нападения оккупантов на мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом информирует 24 Канал.

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Словакия признала Россию государством, поддерживающим терроризм

В то же время Национальное собрание Словакии резолюцией признало действующий российский режим террористическим, а Россию государством, поддерживающим терроризм. Кроме того, депутаты осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие.

В постановлении Национальный совет Словакии заявил, что не признает проведение и результаты референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, считая эти территории входящими в состав Украины. Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для преследования преступлений агрессии и поддержки преследования преступлений против человечности и военных преступлений,

– отметили в пресс-службе словацкого парламента.

В то же время, в документе также осудили гибридную войну, которую Россия ведет и на территории Словакии. В резолюции призывают правоохранителей, разведывательные службы и другие компетентные органы не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее, чтобы сохранить безопасность и демократию в Словакии.

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Европарламент принял резолюцию по самолетам и танкам для Украины

Европарламент 16 февраля принял резолюцию по самолетам и танкам для Украины. Депутаты призвали ЕС серьезно рассмотреть поставки нашему государству соответствующих истребителей, вертолетов, ракетных систем, а также существенное увеличение поставок боеприпасов.

"За" проголосовали 444 депутата, "против" – 26, воздержались – 37. Финальный текст резолюции со всеми поправками еще не опубликован.

Евродепутаты также просят оказать Украине военную помощь, чтобы наше государство могло не только защищаться, но и вернуть полный контроль над всей территорией в пределах своих международно признанных границ.