25 октября парламент Уэльса признал Голодомор геноцидом украинцев. В посольстве Украины в Великобритании назвали соответствующее решение повышением осведомленности о миллионах невинных жертв.

Тех, чью жизнь унес Советский Союз, который на протяжении 1932 – 1933 годов устроил искусственный массовый голод. О соответствующем решении парламента Уэльса сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании на своей странице.

Читайте также Уроки истории и "героизация нацизма": как и почему Путин манипулирует темой Холокоста

Украина благодарна парламенту Уельса

Мы благодарны парламенту Уельсу и министру конституции Мику Антониву за признание Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине геноцидом, учиненным против украинцев. Это значительная веха в восстановлении исторической справедливости и привлечении внимания к миллионам невинных жертв!

– отмечают в посольстве.

Обратим внимание, что 18 сентября началось слушание в Международном уголовном суде в Гааге. Оно касается иска Украины к России о геноциде украинцев, который страна-агрессорка осуществляла с начала полномасштабного вторжения.

В Гааге слушания по делу против России

Заметим, что соответствующий иск наше государство в Международный уголовный суд подало еще 26 февраля 2022 года. Сами слушания проходили во Дворце мира в Гааге, где расположена штаб-квартира МУС.

Украинскую делегацию в слушаниях возглавлял посол по особым поручениям министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич. Что касается российской, то от нее – Геннадий Кузьмин, посол по особым поручениям МИД России.

Киев в иске требует привлечь Москве к ответственности за искажение понятия "геноцид" для оправдания нападения на наше государство. Между тем Россия заявляла, что якобы пыталась предотвратить "геноцид на Востоке Украины".

Отметим, что украинская сторона соответствующее утверждение страны-агрессора отвергла. Она заявила, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения.

Вместе с тем, Россия утверждает, что Международный суд ООН якобы не имеет юрисдикций в соответствующем деле. Мол, "конвенция не регулирует применение силы между государствами".