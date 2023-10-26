Тих, чиє життя забрав Радянський Союз, який упродовж 1932 – 1933 років влаштував штучний масовий голод. Про відповідне рішення парламенту Вельсу повідомила пресслужба посольства України у Великій Британії на своїй сторінці.

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Україна вдячна парламенту Вельсу

Ми вдячні парламенту Вельсу та міністру конституції Міку Антоніву за визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні геноцидом, вчиненим проти українців. Це визначна віха у відновленні історичної справедливості та приверненні уваги до мільйонів невинних жертв!

– наголошують у посольстві.

Звернімо увагу, що 18 вересня розпочалося слухання у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі. Воно стосується позову України до Росії щодо питання геноциду українців, який країна-агресорка здійснювала від початку повномасштабного вторгнення.

У Гаазі слухання щодо справи проти Росії

Зауважимо, що відповідний позов наша держава до Міжнародного кримінального суду подала ще 26 лютого 2022 року. Самі слухання проходили у Палаці миру у Гаазі, де й розташована штаб-квартира МКС.

Українську делегацію у слуханнях очолював посол з особливих доручень міністерства закордонних справ України Антон Кориневич. Що стосується російської, то від неї – Геннадій Кузьмін, посол з особливих доручень МЗС Росії.

Київ у позові вимагає притягнути Москві до відповідальності за спотворення поняття "геноцид" для виправдання нападу на нашу державу. Тим часом Росія заявляла, що буцімто намагалася запобігти "геноциду на Сході України".

Наголосимо, що українська сторона відповідне твердження країни-агресорки відкинула. Вона заявила, що Конвенція ООН 1948 року про геноцид не допускає вторгнення з метою його запобігання.

Водночас Росія стверджує, що Міжнародний суд ООН буцімто не має юрисдикцій у відповідній справі. Мовляв, "конвенція не регулює застосування сили між державами".