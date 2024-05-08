Парламент утвердил указ Зеленского о продлении действия военного положения и мобилизации

Парламент утвердил указ президента о продлении действия военного положения. Это было уже 11 голосование Рады за военное положение.

Из-за российской агрессии в Украине продолжат военное положение и, как следствие, мобилизацию. Парламент утвердил соответствующие указы президента.

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В Украине продолжат военное положение и мобилизацию

За указ президента 11234 о продлении действия военного положения проголосовали 339 депутатов.

Военное положение продлят еще на 90 дней – с 14 мая 2024 года по 11 августа 2024 года.

Это было уже 11 голосование Рады за военное положение.

Также Рада утвердила указ 11235 о продлении мобилизации. Решение поддержали 336 нардепов. Мобилизация тоже продлится как минимум еще 90 дней – до 11 августа 2024 года.

Далее утвержденные парламентом указы должен подписать Владимир Зеленский. В августе этого года президент снова будет принимать решение о том, продлевать ли военное положение в Украине.