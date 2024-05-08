Парламент утвердил указ Зеленского о продлении действия военного положения и мобилизации
Источник:Ярослав Железняк
Парламент утвердил указ президента о продлении действия военного положения. Это было уже 11 голосование Рады за военное положение.
Из-за российской агрессии в Украине продолжат военное положение и, как следствие, мобилизацию. Парламент утвердил соответствующие указы президента.
Смотрите также Кто с 18 мая имеет право проверять учетные документы военнообязанных
В Украине продолжат военное положение и мобилизацию
За указ президента 11234 о продлении действия военного положения проголосовали 339 депутатов.Обратите внимание. Военное положение продлят еще на 90 дней – с 14 мая 2024 года по 11 августа 2024 года.
Это было уже 11 голосование Рады за военное положение.
Также Рада утвердила указ 11235 о продлении мобилизации. Решение поддержали 336 нардепов. Мобилизация тоже продлится как минимум еще 90 дней – до 11 августа 2024 года.
Далее утвержденные парламентом указы должен подписать Владимир Зеленский. В августе этого года президент снова будет принимать решение о том, продлевать ли военное положение в Украине.
- Также напомним, что 18 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные в ТЦК в течение 60 дней.
- Однако тем мужчинам, которые обновили свои данные в ТЦК с момента публикации закона, то есть от 17 апреля, не нужно повторно обновлять данные после вступления в силу этого закона 18 мая.
- Сейчас ТЦК перевели в круглосуточный режим работы. Однако с 18 мая данные можно будет обновить не только через ТЦК, но и в электронном кабинете военнообязанного или в ЦПАУ.