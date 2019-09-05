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      Парламент Британии не поддержал досрочные выборы

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      Парламент Британии не поддержал досрочные выборы
      Парламент Британии не поддержал досрочные выборы / pinterest.com

      Парламент Великобритании проголосовал против проведения досрочных всеобщих выборов 15 октября. Эта дата – за две недели до возможного выхода Британии из ЕС.

      Накануне предложение провести выборы раньше внес премьер-министр Борис Джонсон, пишет ВВС. Политик сделал это после того, как депутаты приняли законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit.

      Читайте также: Борис Джонсон – новый премьер Великобритании: что о нем известно

      За проведение досрочных выборов проголосовали 298 депутатов. Однако для принятия решения необходимо минимум 434 голоса.

      Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что согласится провести досрочные выборы, как только законопроект о блокировке "жесткого" Brexit примет верхняя палата парламента. Политик не ответил, согласен ли он с выбором даты Джонсона.

      6 сентября парламент вновь рассмотрит предложение правительства относительно досрочных выборов.

      Заметим, что 9 сентября премьер-министр Борис Джонсон планирует приостановить работу парламента до 14 октября. Критики премьера убеждены в том, что сделал он это, чтобы не допустить дальнейших дебатов и голосования по поводу условий Brexit.

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      Британцы из-за решения политика вышли на протест. Кроме того, электронная петиция против приостановления работы парламента набрала более 1,2 миллиона голосов.

      Что такое Brexit и почему он жесткий?Brexit – от английской Britain "Британия" + exit "выход". Великобритания должна была покинуть Европейский союз еще 29 марта 2019 года. Однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit, сроки перенесли на 31 октября.

      Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал, что соглашение о выходе из ЕС должно быть более жестким, чем то, которое заключила его предшественница Тереза Мэй, потому что парламент его не поддержал. Джонсон настаивает, что если Евросоюз не согласует новое соглашение, то Великобритания вынуждена будет выйти из Европейского союза без всяких соглашений.

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      Теги: Евросоюз Великобритания Борис Джонсон Brexit Новости политики
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