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      Парламент Британії не підтримав дострокові вибори

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      Парламент Британії не підтримав дострокові вибори
      Парламент Британії не підтримав дострокові вибори / pinterest.com

      Парламент Великої Британії проголосував проти проведення дострокових загальних виборів 15 жовтня. Ця дата – за два тижні до можливого виходу Британії з ЄС.

      Напередодні провести вибори раніше вніс прем'єр-міністр Борис Джонсон, пише ВВС. Політик зробив це після того, як депутати прийняли законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit.

      Читайте також: Борис Джонсон – новий прем’єр Великої Британії: що про нього відомо

      За проведення дострокових виборів проголосували 298 депутатів. Однак для прийняття рішення необхідно мінімум 434 голоси.

      Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив, що погодиться провести дострокові вибори, як тільки законопроєкт про блокування "жорсткого" Brexit прийме верхня палата парламенту. Політик не відповів, чи згоден він з вибором дати Джонсона.

      6 вересня парламент знову розгляне пропозицію уряду щодо дострокових виборів.

      Зауважимо, що 9 вересня прем'єр-міністр Борис Джонсон планує призупинити роботу парламенту до 14 жовтня. Критики прем'єра переконані в тому, що зробив він це, щоб не допустити подальших дебатів і голосування з приводу умов Brexit. 

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      Британці через рішення політика вийшли на протест. Окрім того, електронна петиція проти призупинення роботи парламенту набрала понад 1,2 мільйона голосів.

      Що таке Brexit та чому він жорсткий?Brexit – від англійської Britain "Британія" + Exit "вихід". Велика Британія повинна була покинути Європейський союз ще 29 березня 2019 року. Проте, після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit, терміни перенесли на 31 жовтня.

      Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що угода про вихід з ЄС має бути жорсткішою, ніж та, яку уклала його попередниця Тереза Мей, бо парламент її не підтримав. Джонсон наполягає, що якщо Євросоюз не погодить нову угоду, то Велика Британія змушена буде вийти з Європейського Союзу без усіляких угод.

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      Теги: Новини політики Brexit Борис Джонсон Великобританія Євросоюз
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