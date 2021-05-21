Об этом написала на своей странице нардеп София Федина. Она сообщила, что Верховная Рада большинством голосов поддержала и направила запрос президенту Украины.

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Кто поддержал запрос к Зеленскому

Подписи собрали депутаты из разных фракций. В частности, нардепы из "Европейской Солидарности", "Голоса", "Слуг народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батькивщины".

Борьба за справедливость объединяет!

– написала Федина.



Нардепы из разных фракций собрали подписи к запросу / Фото Софии Федины



Запрос прислали 21 мая / Фото Софии Федины

Ярослав Журавель: что известно о воине

Ярослав Журавель был воином с 2015 года. Сначала в составе 20-го отдельного мотопехотного батальона, затем – в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". На последнее боевое задание герой шел в рядах 36-й бригады морской пехоты.

Боевики сообщили, что нашли тело воина 15 июля 2020 года, однако передали его украинской стороне только 21 июля.

20 июля командование 35-й отдельной бригады морской пехоты обнародовало видео с раненым военным, который остался на поле боя.

Журавля похоронили в Авдеевке 23 июля.

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Скандал из-за звания Героя Украины

Украинский разведчик Дмитрий Красногрудь погиб 13 июля в "серой зоне", поэтому украинские военные попросили "режим тишины", чтобы забрать тело. Несмотря на то, что боевики согласились – они открыли огонь по украинцам.

Обстрелы попали в сержанта Журавля, военный медик Николай Илин бросился ему на помощь, однако погиб сам. Ярослав Журавель остался в "серой зоне" один. Он 3 дня истекал кровью, пока не умер, так и не дождавшись помощи.

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Высшее командование Украины тогда не позволило направить новую группу для его спасения, чтобы не подвергать опасности других военных. Отец Ярослава – Сергей Журавель, подал иск против Владимира Зеленского.

5 августа Владимир Зеленский наградил убитых медика и воинов ВСУ. В том числе и матроса Олега Пецуха, который бросил Журавля умирать под Зайцево.