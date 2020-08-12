Отец погибшего под Зайцево морпеха Ярослава Журавля возмутился из-за вручения ордена военному, который оставил его сына умирать на поле боя. Он уверен, его сын бы выжил, если бы за ним вернулись.

Тот факт, что один из собратьев Журавля покинул его в опасности, подтвердился на видео из камеры погибшего военного медика Николая Илина. Об этом отец погибшего защитника Ярослава Журавля рассказал в видеообращении, обнародованном на ютуб-канале блогера Андрея Луганского.

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Моего сына наградили орденом "За мужество" III степени вместе со лжецом, предателем морской пехоты, который покинул своих товарищей. Это только благодаря видео, которое погибший "Эстонец" оставил для нас. Потеряв магазины, подарив сепарам те 60 патронов. И оставил своих товарищей,

– возмущается отец Журавля.

По словам мужчины, если бы они не сбежали, то Журавль и Илин не погибли бы.

"Совсем все было бы по-другому. И те 25 – 30 метров, которые оставались до моего сына, они бы прошли, и они бы его вынесли", – говорит мужчина.

После волны возмущения, поднявшейся в соцсетях из-за трагедии, к отцу погибшего приехало командование морской пехоты ВСУ и начало оправдываться.

Эти лжецы рассказывали сказки, самую большую ложь о четырех выходах для спасения моего сына. Они скрыли, что были спецназовцы, которым не дали добра вытащить моего сына оттуда,

– рассказывает мужчина.

Видеообращение отца погибшего Журавля:

Гибель морпеха Журавля: что известно