Батько загиблого під Зайцевим морпіха Ярослава Журавля обурився через вручення ордену військовому, який залишив його сина помирати на полі бою. Він впевнений, його син би вижив, якби за ним повернулись.

Той факт, що один із побратимів Журавля покинув його у небезпеці, підтвердився на відео з камери загиблого військового медика Миколи Іліна. Про це батько загиблого захисника Ярослава Журавля розповів у відеозверненні, оприлюдненому на ютуб-каналі блогера Андрія Луганського.

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Мого сина нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня разом з брехуном, зрадником морської піхоти, який покинув своїх товаришів. Це тільки завдяки відео, яке загиблий "Естонець" лишив для нас. Погубивши магазини, подарувавши сепарам оті 60 патронів. І залишив своїх товаришів,

– обурюється батько Журавля.

За словами чоловіка, якби вони не втекли, то Журавель та Ілін не загинули б.

"Зовсім все було би по-другому. І оті 25 – 30 метрів, які залишались до мого сина, вони би пройшли, і вони би його винесли", – каже чоловік.

Після хвилі обурення, що здійнялася в соцмережах через трагедію, до батька загиблого приїхало командування морської піхоти ЗСУ й почало виправдовуватися.

Ті брехуни розказували казки, найбільшу брехню про чотири виходи для врятування мого сина. Вони приховали, що були спецпризначенці, яким не дали добра витягти мого сина звідтіля,

– розповідає чоловік.

Відеозвернення батька загиблого Журавля:

Загибель морпіха Журавля: що відомо