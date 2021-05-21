Про це написала на своїй сторінці нардепка Софія Федина. Вона повідомила, що Верховна Рада більшістю голосів підтримала і направила запит до Президента України.

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Хто підтримав запит до Зеленського

Підписи зібрали депутати з різних фракцій. Зокрема, нардепи з "Європейської Солідарності", "Голосу", "Слуг народу", "Опозиційної платформи – За життя" та "Батьківщини".

Боротьба за справедливість єднає!

– написала Федина.



Нардепи з різних фракцій зібрали підписи до запиту / Фото Софії Федини





Запит надіслали 21 травня / Фото Софії Федини

Ярослав Журавель: що відомо про воїна

Ярослав Журавель був воїном з 2015 року. Спочатку у складі 20-го окремого мотопіхотного батальйону, потім – у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". На останнє бойове завдання герой йшов у лавах 36-ї бригади морської піхоти.

Бойовики повідомили, що знайшли тіло воїна 15 липня 2020 року, однак передали його українській стороні тільки 21 липня.

20 липня командування 35-ї окремої бригади морської піхоти оприлюднило відео з пораненим військовим, який залишився на полі бою.

Журавля поховали у Авдіївці 23 липня.

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Скандал через звання Героя України

Український розвідник Дмитро Красногрудь загинув 13 липня у "сірій зоні", тому українські військові попросили "режим тиші", щоб забрати тіло. Попри те, що бойовики погодились – вони відкрили вогонь по українцях.

Обстріли влучили у сержанта Журавля, військовий медик Микола Ілін кинувся йому на допомогу, однак загинув сам. Ярослав Журавель залишився в "сірій зоні" один. Він 3 дні стікав кров'ю, поки не помер, так і не дочекавшись допомоги.

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Вище командування України тоді не дозволило надіслати нову групу для його порятунку, щоб не наражати на небезпеку інших військових. Батько Ярослава – Сергій Журавель, подав позов проти Володимира Зеленського.

5 серпня Володимир Зеленський нагородив убитих медика та воїнів ЗСУ. Зокрема й матроса Олега Пецуха, який покинув Журавля помирати під Зайцевим.