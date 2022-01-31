В парламенте Нидерландов выступили за предоставление Украине оборонительного оружия

31 января 2022 , 16:35
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Источник:

RTL Niews

В Нидерландах господствующая и оппозиционная партии высказались за предоставление Украине оружия. В то же время страна против, чтобы отправлять в Украину нидерландских военных.

Господствующая партия Нидерландов VVD ("Народная партия за свободу и демократию") и оппозиционная "Партия труда" солидарны в вопросе поставки оружия. Депутат Рубен Брекельманс заявил, что премьер-министру Нидерландов и главе МИД страны стоит приехать в Украину с конкретными предложениями.

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В них должно говориться, что Нидерланды могут поставить, и соответствует ли это потребностям Украины.

"Никаких войск, только оборонительное оружие"

Никаких войск, только оборонительное оружие! (и действительно больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы),
написал Брекельманс.

По словам Брекельманса, Нидерланды могут предоставить Украине:

  • радары;
  • высокоточное оружие;
  • противотанковое оружие или противовоздушную оборону.

Между тем оппозиционная депутат Кати Пир убеждена, что Нидерланды могут помочь Украине в борьбе с кибератаками, обеспечить обучение или поставлять противотанковое оружие.

Польша поставит Украине вооружение

  • Павел Солох – глава Бюро нацбезопасности Польши – заявил, что его страна предоставит Украине оружие. Соответствующую идею одобрил президент Анджей Дуда.
  • Польша уже направила украинской стороне соответствующую информацию и сейчас ожидает ответа. По словам Солоха, доставить помощь польская сторона готова в любое время.

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Автор: Мар'яна Бекало