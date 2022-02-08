В парламенте Словакии депутат поиздевался над украинским флагом
Источник:InfoPost
Словацкий депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки 8 февраля поиздевался над украинским флагом в парламенте. Он вылил на него воду.
Словацкие депутаты собрались на внеочередное заседание. Планировалось утвердить оборонное соглашение с США.
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Заседания срывали
Депутаты от пророссийских партий SMER и "Народной партии Наша Словакия" срывали заседание. Они блокировали выступления представителей провластных партий.
Депутаты от ультраправой партии Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии. Чиновники политсилы Свобода и Солидарность растянули перед трибуной украинский флаг.
Флаг дерзко облили
Тогда Медвецки взял бутылку воды и облил флаг Украины. После этого вода полетела и на депутатов, которые держали его.
Депутат облил флаг / Фото InfoPost
После такого инцидента спикер объявил перерыв на заседании.
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