В парламенте Словакии депутат поиздевался над украинским флагом

Словацкий депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки 8 февраля поиздевался над украинским флагом в парламенте. Он вылил на него воду.

Словацкие депутаты собрались на внеочередное заседание. Планировалось утвердить оборонное соглашение с США.

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Заседания срывали

Депутаты от пророссийских партий SMER и "Народной партии Наша Словакия" срывали заседание. Они блокировали выступления представителей провластных партий.

Депутаты от ультраправой партии Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии. Чиновники политсилы Свобода и Солидарность растянули перед трибуной украинский флаг.

Флаг дерзко облили

Тогда Медвецки взял бутылку воды и облил флаг Украины. После этого вода полетела и на депутатов, которые держали его.

Депутат облил флаг / Фото InfoPost

После такого инцидента спикер объявил перерыв на заседании.

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