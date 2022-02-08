Словацькі депутати зібрались на позачергове засідання. Планували затвердити оборонну угоду зі США.

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Засідання зривали

Депутати від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" зривали засідання. Вони блокували виступи представників провладних партій.

Депутати від ультраправої партії Петер Крупа та Андрей Медвецьки заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. Чиновники з політсили Свобода та Солідарність розтягнули перед трибуною український стяг.

Прапор зухвало облили

Тоді Медвецьки взяв пляшку води й облив прапор України. Після цього вода полетіла й на депутатів, які його тримали.



Депутат облив прапор / Фото InfoPost

Після такого інциденту спікер оголосив перерву на засіданні.

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