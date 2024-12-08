Как в парламенте собираются сделать рынок торговли лекарствами более прозрачным

В ближайшее время парламент осуществит настоящую революцию на фармацевтическом рынке. Это позволит украинцам получить доступ к более качественным и, возможно, более доступным лекарствам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение экономического журналиста Сергея Лямца в фейсбуке.

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По словам журналиста, речь идет прежде всего о законопроекте №11493, который Верховная Рада поддержала 20 ноября в первом чтении.

Документ направлен на упрощение регистрации лекарственных средств, закупаемых за государственные средства. Но на самом деле это законопроект, который должен преодолеть доминирование на рынке двух компаний, монополизировавших закупки лекарств, – "БаДМ" и "Оптима-Фарм".

По его словам, законопроект разработан Министерством здравоохранения, и может стать основой для снижения цен на лекарства в аптеках и улучшения доступа к медикаментам.

Как это будет работать? Законопроект содержит немало полезных пунктов. Например, обновляются требования к лицензированию аптек. Установление ими цен станет более прозрачным. Планируется усилить контроль за качеством препаратов, потому что в последние годы проблема подделок стала настоящей проблемой Украины. Эти и другие требования должны создать более конкурентный и прозрачный рынок,

– говорит он.

Все эти моменты важны, но есть два особенно важных пункта, добавляет эксперт:

Первый . Если лекарства уже зарегистрированы в Великобритании, ЕС, США или включены в списки ВОЗ и PEPFAR, то их будут регистрировать по упрощенной процедуре. Это должно ликвидировать узкое "бутылочное горлышко", с помощью которого чиновники ограничивали (в чью пользу?) доступ к рынку. Если снять эту помеху, в Украину наконец попадут качественные лекарства производства международных компаний.

. Если лекарства уже зарегистрированы в Великобритании, ЕС, США или включены в списки ВОЗ и PEPFAR, то их будут регистрировать по упрощенной процедуре. Это должно ликвидировать узкое "бутылочное горлышко", с помощью которого чиновники ограничивали (в чью пользу?) доступ к рынку. Если снять эту помеху, в Украину наконец попадут качественные лекарства производства международных компаний. Второй. На заседание 9 декабря, по итогам работы парламентской Временной следственной комиссии по завышенным ценам на лекарства со стороны дистрибьюторов-посредников будет внесена очень мощная правка. Она ограничит закупку одного препарата у одного отечественного производителя лекарств только 20% объема от его полного производства.

"Ранее "БаДМ" и "Оптима-Фарм" скупали все произведенные лекарства по прямым контрактам, а потом перепродавали их аптекам и государству, диктуя свои цены. Теперь они смогут скупить только 40% произведенных лекарств, а по остальным 60% состоится конкурентная борьба", – объясняет он.

Цифра 20% соответствует международным стандартам. В европейской практике компании с рыночной долей более 20% находятся под особым вниманием антимонопольных органов, поскольку такая доля может привести к злоупотреблениям доминантным положением.

Установление этого ограничения будет способствовать развитию конкуренции, уменьшению влияния монополий и снижению цен на лекарства для потребителей. Конкуренция всегда улучшает положение конечного покупателя, то есть миллионов граждан Украины.

Конечно, что "БаДМ" и "Оптима-Фарм" будут пытаться сбить этот законопроект, особенно правку о 20%. Наверное, что они попытаются договориться с группой народных депутатов, чтобы те голосовали против или воздержались. Задача – провалить голосование и сохранить все как оно есть,

– отмечает Лямец.

За что идет борьба? Розничные продажи на фармацевтическом рынке Украины в 2023 году превысили 130 миллиардов грн, в 2024 году наверняка приблизится к отметке 170 миллиардов. Аптечный рынок является одним из самых мощных в Украине, количество аптек говорит об очень высокой норме доходности.

"Но если на розничном сегменте есть около 18 тысяч аптек, а маркетингом продуктов занимаются десятки компаний, то на оптовом рынке ситуация совсем другая. Аптекам и государству лекарства продают не сами производители, а компании-дистрибьюторы.

Среди них есть два лидера – компании "БаДМ" и "Оптима-Фарм". В 2023 году каждый из них держал около 43% рынка. В 2024 году, по данным моих источников, они вдвоем контролируют уже 91%. Так что, их сила растет. Остальные операторы разделяют между собой крохи", – объясняет он.

В целом, по его мнению, именно тот факт, что за 2024 год "БаДМ" и "Оптима-Фарм" расширили свою долю рынка до 91%, говорит о пренебрежении государством своими регулирующими обязанностями.

"А еще это может автоматически свидетельствовать, что цены на лекарства в Украине существенно завышены. Дело не только в курсе, общей инфляции, военных рисках и тому подобное. В них сидит монополистическая и, вероятно, коррупционная маржа. Проще говоря, "БаДМ" и "Оптима-Фарм" наживаются на украинцах, даже во время войны. А власть, скорее всего, помогает им в этом. Поэтому будьте уверены, что просто сейчас имеющееся законодательство и расклад сил во власти работают на "БаДМ" и "Оптима-Фарм". Более того, обе компании пытаются не допустить каких-либо изменений. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы ограничение 20% было принято. Законопроект №11493 должен работать на граждан Украины", – добавил он.

Сергей Лямец резюмировал, что этот законопроект точно повлечет определенные сдвиги на рынке и будет стимулировать его становиться более прозрачным, что положительно повлияет на экономику.