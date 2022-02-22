В парламенте создадут штаб обороны, – Арахамия
22 февраля 2022 , 23:13Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
На фоне последних событий вокруг Украины в Верховной Раде создадут штаб обороны. Его заседания будут проводить регулярно.
Об этом сообщил "слуга народа" Давид Арахамия по итогам встречи лидеров фракций и групп, которая проходила под председательством Владимира Зеленского вечером вторника, 22 февраля.
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Договорились создать штаб в парламенте по обороне. Члены штаба будут регулярно собираться, нарабатывать решения и с ними идти к главе государства.
– сказал народный депутат.
Он указал, что инициаторов будут обсуждать вместе с президентом, а затем принимать в ВРУ.
Сложная ситуация вокруг Украины
- Джо Байден заявил, что у украинских границ Россия сосредоточила 150 тысяч военных.
- Российские оккупационные войска продолжают цинично обстреливать населенные пункты на Донбассе.
- Ситуация обострилась после того, как Путин "признал" боевиков на оккупированных территориях.
- Президент России отдал приказ ввести войска на оккупированные территории Донетчины и Луганщины.
- Мир осудил такие действия Кремля. США, Великобритания и ЕС уже ввели санкции против РФ.