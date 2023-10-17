Польский ученый, общественный деятель Ришард Купидура сказал 24 Каналу, что результаты выборов вряд ли повлияют на отношения с Украиной. Варшава и дальше будет поддерживать нашу страну.

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"В первую очередь относительно гуманитарной помощи – здесь изменений не будет. То есть, Польша и дальше будет помогать Украине", – отметил Купидура.

По его мнению, в Польше попытаются стабилизировать ситуацию с украинскими беженцами путем системного подхода к этому новому явлению.

Обратите внимание! В настоящее время в Польше находятся около двух миллионов украинских граждан. Конечно, после украинской победы какая-то часть вернется на Родину, но большинство может остаться.

Как быть с зерновым вопросом

Купидура подчеркнул, что проблему экспорта украинского зерна нужно решать путем диалога, а не эмоций. Более того, подобных сугубо экономических вопросов на пути Украины в Европейский союз еще будет немало.

Конечно, не все экономические приоритеты будут совпадать с польскими, и это нормально,

– констатировал Купидура.

Как известно, Украина подала иск во Всемирную торговую организацию в ответ на запрет экспорта своего зерна в Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. Но конфликт удалось уладить.

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