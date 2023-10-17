Польський науковець, громадський діяч Ришард Купідура сказав 24 Каналу, що результати виборів навряд чи вплинуть на відносини з Україною. Варшава і надалі підтримуватиме нашу країну.
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"Насамперед щодо гуманітарної допомоги – тут змін не буде. Тобто, Польща й надалі допомагатиме Україні", – зазначив Купідура.
На його думку, у Польщі спробують стабілізувати ситуацію з українськими біженцями шляхом системного підходу до цього нового явища.
Як бути із зерновим питанням
Купідура наголосив, що проблему експорту українського зерна потрібно розв'язувати шляхом діалогу, а не емоцій. Ба більше, подібних суто економічних питань на шляху України до Європейського союзу ще буде чимало.
Звісно, що не всі економічні пріоритети збігатимуться з польськими, і це нормально,
– констатував Купідура.
Як відомо, Україна подала позов у Світову організацію торгівлі у відповідь на заборону експорту свого зерна в Польщі, Чехії, Угорщині та Словаччині. Але конфлікт вдалось залагодити.
Українсько-польські відносини: останні новини
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що результати парламентських виборів у Польщі жодним чином не вплинуть на відносини з Україною. Адже країни не виживуть одна без одної в цьому жорстокому світі.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що країна продовжує надавати зброю Україні на основні минулих контрактів. Варшава постійно контактує зі США та НАТО щодо військової допомоги Києву.
- Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус зазначив, що транзит українського зерна пришвидшиться. Агропродукцію переправлятимуть у треті країни.