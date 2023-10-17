Польський науковець, громадський діяч Ришард Купідура сказав 24 Каналу, що результати виборів навряд чи вплинуть на відносини з Україною. Варшава і надалі підтримуватиме нашу країну.

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"Насамперед щодо гуманітарної допомоги – тут змін не буде. Тобто, Польща й надалі допомагатиме Україні", – зазначив Купідура.

На його думку, у Польщі спробують стабілізувати ситуацію з українськими біженцями шляхом системного підходу до цього нового явища.

Зверніть увагу! Натепер у Польщі перебувають близько двох мільйонів українських громадян. Звісно, після української перемоги якась частина повернеться до Батьківщини, але більшість може залишитись.

Як бути із зерновим питанням

Купідура наголосив, що проблему експорту українського зерна потрібно розв'язувати шляхом діалогу, а не емоцій. Ба більше, подібних суто економічних питань на шляху України до Європейського союзу ще буде чимало.

Звісно, що не всі економічні пріоритети збігатимуться з польськими, і це нормально,

– констатував Купідура.

Як відомо, Україна подала позов у Світову організацію торгівлі у відповідь на заборону експорту свого зерна в Польщі, Чехії, Угорщині та Словаччині. Але конфлікт вдалось залагодити.

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