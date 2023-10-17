Адже Україна та Польща не виживуть у цьому жорсткому світі один без одного. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
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Голова МЗС прокоментував вибори у Польщі та їхній вплив на подальші відносини між Києвом та Варшавою. Він наголосив, що за будь-якої конфігурації влади двох країн, "стратегічно все буде нормально".
Занадто глибокі ці відносини, занадто багато всього на них зав'язано. І головне: тактично можна думати один про одного все, що завгодно, але стратегічно Україна і Польща не можуть бути один без одного, і не виживуть у цьому жорстокому світі один без одного. Тому стратегічно все буде нормально за будь-якої конфігурації влади у Польщі,
– зауважив Кулеба.
Про суперечки з Польщею щодо зернового питання
Кулеба запевнив, що розмови про припинення військової допомоги через зернову суперечку в Польщі були зупинені.
"По-перше, такі розмови вже не звучать. По-друге, у самій Польщі ці розмови були красномовно зупинені", – сказав Кулеба.
Він додав, тим, хто робив подібні заяви, показали, що вони перетнули межу.
Всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилася. Тепер у них буде формування коаліції та нового уряду, але це вже інша історія,
– підсумував голова МЗС.
Зрештою, Україна цінує відносини з Польщею, але має й інших сусідів, з якими розвиває військово-технічне співробітництво, і які багато роблять для допомоги Україні. До прикладу, Румунія.
Вибори у Польщі: що відомо
- У неділю, 15 жовтня, поляки обирали депутатів і сенаторів на парламентських виборах. Явка становила 74,36%.
- Станом на ранок 17 жовтня підраховано 99,93% голосів на виборах до Сейму. За даними виборчої комісії, партія "Право і справедливість" набрала 35,41% голосів, "Громадянська коаліція" – 30,67%, "Третій шлях" – 14,41%, "Нові ліві" – 8,6%, "Конфедерація" – 7,16%.
- Також у Польщі відбувся референдум, в якому могли взяти участь всі громадяни країни, які мають право голосу. Проте проголосували лише 40% поляків, що зробило результати референдуму необов'язковими для виконання.