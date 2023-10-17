Адже Україна та Польща не виживуть у цьому жорсткому світі один без одного. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Голова МЗС прокоментував вибори у Польщі та їхній вплив на подальші відносини між Києвом та Варшавою. Він наголосив, що за будь-якої конфігурації влади двох країн, "стратегічно все буде нормально".

Занадто глибокі ці відносини, занадто багато всього на них зав'язано. І головне: тактично можна думати один про одного все, що завгодно, але стратегічно Україна і Польща не можуть бути один без одного, і не виживуть у цьому жорстокому світі один без одного. Тому стратегічно все буде нормально за будь-якої конфігурації влади у Польщі,

– зауважив Кулеба.

Про суперечки з Польщею щодо зернового питання

Кулеба запевнив, що розмови про припинення військової допомоги через зернову суперечку в Польщі були зупинені.

"По-перше, такі розмови вже не звучать. По-друге, у самій Польщі ці розмови були красномовно зупинені", – сказав Кулеба.

Він додав, тим, хто робив подібні заяви, показали, що вони перетнули межу.

Всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилася. Тепер у них буде формування коаліції та нового уряду, але це вже інша історія,

– підсумував голова МЗС.

Зрештою, Україна цінує відносини з Польщею, але має й інших сусідів, з якими розвиває військово-технічне співробітництво, і які багато роблять для допомоги Україні. До прикладу, Румунія.

Вибори у Польщі: що відомо