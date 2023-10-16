Результати виборів можуть перевернути все з ніг на голову

Попри те, що екзитполи говорять про перемогу "Право і справедливість", ця партія має значні проблеми з пошуком голосів для створення уряду з парламентською більшістю.

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Безсумнівно, в таборі політсили побоювались, але не очікували подібного сценарію, сподіваючись реалізувати план "Б". Він полягав в отриманні 210 – 2015 місць у сеймі за результатами голосування та дещо кращого результату "Конфедерації".

Подібний сценарій дозволив би їм якось створити ситуативний союз з "конфедератами" і сформувати повноцінний уряд або щонайменше реалізувати комбінацію з урядом меншості, яка вже мала прецеденти в історії польського парламентаризму.

Нехай їх коаліція була б не стійкою, але дозволила б утримати владу і виграти час для подальших кулуарних перемовин щодо її потенційного розширення завдяки іншим парламентарям. Тобто з використанням класичних прийомів "кулуарного політичного переконання".

Однак неочікувано високий результат опозиційних сил може перевернути все з ніг на голову та запустити сценарій за якого:

президент Анджей Дуда все одно дасть право на початок переговорів щодо створення уряду партії переможцю;

коли "ПіС" не вдасться досягти домовленостей, право призначення прем'єр-міністра і кабміну перейде до сейму, де своє повноцінне слово зможуть сказати "Громадянська платформа", "Третій шлях" і партія лівих.

У такому випадку, опозиція перехопить у "ПіС" уряд і сейм. Однак не все так просто, як видається на перший погляд.

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Дуда опинився у двозначній ситуації

Президент Дуда, який є представником "ПіС", матиме право ветувати законопроєкти ініційовані сеймом. Таким чином, він може блокувати прийняття бюджету на 2024 рік, не допустити змін в керівництві національного банку, складу конституційного суду тощо. Фактично в країні може сформуватися двовладдя у найгірших його проявах.

Для обходу вето президента, опозиція потребуватиме 60% голосів у сеймі, що створюватиме для неї додаткові проблеми.

Теоретично, така ситуація загрожуватиме не тільки політичною кризою, але й збільшуватиме шанси на дострокові перевибори, якщо конфлікт вийде за межі і Дуда не побоїться "паралізувати" систему державного управління.

Чи піде на такий радикальний крок чинний президент? Наразі важко сказати. Не в останню чергу через те, що у 2025 році закінчиться остання допустима каденція Дуди, а серед його амбіцій і планів політичної кар'єри фахівці називають отримання високого посту у міжнародних інстанціях – Єврокомісії чи ООН.

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Навряд в умовному Брюсселі з розуміння поставляться до ситуації, у якій Дуда діятиме в інтересах "ПіС" і свідомо вставлятиме палки в колеса уряду Дональда Туска. Це може негативно відобразитися на його репутації і перекреслити міжнародні цілі.

Вказану ситуацію розуміють в лавах опозиції, тому розпочали інформаційний тиск на Дуду, щоб той не перешкоджав формуванню нового уряду, а надалі не ставав стіною на шляху функціонування "перезавантажених" уряду і сейму.

Таким чином, парламентські вибори – це лише перший етап складного протистояння. Він поки що не дає опозиції повного набору інструментів для отримання влади й зміни Польщі.