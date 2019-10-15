Парламентские выборы в Польше: известны официальные результаты

В Польше в воскресенье, 13 октября, состоялись выборы в местные Сейм и Сенат. Уже 14 октября польский ЦИК обнародовал официальные результаты выборов, согласно которым победу одержала правящая партия "Право и справедливость".

Кроме правящей партии, в Сейм также попадут еще 4 партии, сообщает " Польское радио ".

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Барьер в 5%, что позволяет пройти в нижнюю палату польского парламента, преодолели:

"Право и справедливость" – 43,59% голосов (партия получит 235 депутатских мандатов)

– "Гражданская коалиция" – 27,40% (134 мандата);

– "Союз левых демократов" – 12,56% (49 мандатов)

– "Польская коалиция" – 8,55% (30 мандатов)

– "Конфедерация" – 6,81% (11 мандатов).

Еще один мандат, согласно с польским избирательным кодексом, получил Комитет немецкого национального меньшинства.

В общем официальные результаты фактически соответствуют данным, которые показывали социологические опросы накануне выборов. Определенным сюрпризом стали только результаты "Польской коалиции" и "Конфедерации" , попадание в парламент которых было под большим вопросом.

Результаты выборов означают, что правящая партия "Право и справедливость" получит в Сейме следующего созыва единоличное большинство – 235 мандатов из 460.

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В то же время количество мандатов в польском Сенате распределится несколько по-другому:

"Право и справедливость" – 49 мандатов;

– "Гражданская коалиция" – 43 мандата;

– "Польская коалиция" – 3 мандата;

– "Союз левых демократов" – 2 мандата.

Еще 3 мандата получат независимые кандидаты, которые, скорее всего, присоединятся к оппозиции. Таким образом можно говорить о победе оппозиции на выборах в Сенат .