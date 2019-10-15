05:47
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС

      Парламентские выборы в Польше: известны официальные результаты

      4 Читати новину українською
      "Право и справедливость" победила на выборах в польский Сейм: результаты
      "Право и справедливость" победила на выборах в польский Сейм: результаты / wiadomosci.dziennik.pl

      В Польше в воскресенье, 13 октября, состоялись выборы в местные Сейм и Сенат. Уже 14 октября польский ЦИК обнародовал официальные результаты выборов, согласно которым победу одержала правящая партия "Право и справедливость".

      Кроме правящей партии, в Сейм также попадут еще 4 партии, сообщает "Польское радио".

      Что показывали экзит-полы: Парламентские выборы в Польше: известны результаты экзит-полов

      Барьер в 5%, что позволяет пройти в нижнюю палату польского парламента, преодолели:

      • "Право и справедливость"  43,59% голосов (партия получит 235 депутатских мандатов)
      • "Гражданская коалиция"  27,40% (134 мандата);
      • "Союз левых демократов"  12,56% (49 мандатов)
      • "Польская коалиция"  8,55% (30 мандатов)
      • "Конфедерация"  6,81% (11 мандатов).

      Еще один мандат, согласно с польским избирательным кодексом, получил Комитет немецкого национального меньшинства.

      В общем официальные результаты фактически соответствуют данным, которые показывали социологические опросы накануне выборов. Определенным сюрпризом стали только результаты "Польской коалиции" и "Конфедерации", попадание в парламент которых было под большим вопросом.

      Результаты выборов означают, что правящая партия "Право и справедливость" получит в Сейме следующего созыва единоличное большинство  235 мандатов из 460.

      Интересно: Украинка баллотируется в польский Сейм: история женщины со Львовщины

      В то же время количество мандатов в польском Сенате распределится несколько по-другому:

      • "Право и справедливость"  49 мандатов;
      • "Гражданская коалиция"  43 мандата;
      • "Польская коалиция"  3 мандата;
      • "Союз левых демократов"  2 мандата.

      Еще 3 мандата получат независимые кандидаты, которые, скорее всего, присоединятся к оппозиции. Таким образом можно говорить о победе оппозиции на выборах в Сенат.

      Явка на нынешних выборах составила 67,74% избирателей, что стало рекордным результатом для Польши за последние 30 лет.

      blog_ava
      Муженко объяснил, что произошло в Иловайске
      14 октября
      615
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 октября: новая волна протестов "Нет капитуляции" и День защитника Украины
      14 октября , 22:25 Главные новости 14 октября: новая волна протестов "Нет капитуляции" и День защитника Украины
      Ірина Кошанська 282
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      14 октября , 22:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 590
      О трагедии под Иловайском, коварстве России и первых успешных операциях: интервью Муженко
      14 октября , 18:14 О трагедии под Иловайском, коварстве России и первых успешных операциях: интервью Муженко
      Катерина Козачинська 717
      Главный матч года: анонс на игру Украина – Португалия
      14 октября , 16:28 Главный матч года: анонс на игру Украина – Португалия
      Ігор Саджениця 494
      Марш "Нет капитуляции!" в Киеве: полное видео
      14 октября , 16:17 Марш "Нет капитуляции!" в Киеве: полное видео
      Олесь Друкач 1055
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук