Парламентские выборы в Польше: известны результаты экзитполов
Вполне вероятно, что на парламентских выборах в Польше со значительным отрывом победила действующая партия власти – "Право и Справедливость" (PiS) бывшего премьера Ярослава Качиньского.
Как свидетельствуют результаты экзитпола, которые провел центр Ipsos для польских телеканалов TVN24, Polsat, TVP Info, за политсилу Качиньского свои голоса отдали 43,6% избирателей.
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Зато за ближайших преследователей PiS – либеральную "Гражданскую коалицию" – проголосовали 27,4% поляков.
Кроме того, в парламент попадают польские левые из "Союза демократической коалиции". Этой политсилы нет в нынешнем составе. Их поддержали 11,9% жителей Польши.
Относительно остальных, то пятипроцентный избирательный барьер, предварительно, преодолевают консервативная Польская коалиция" (9,6% ) и националистическая "Конфедерация" (6,4%). Последние также впервые будут представлены в парламенте.
По предварительным данным, явка на парламентских выборах в Польше составила 61,1%.
Заметим, если вышеупомянутые результаты будут похожи на окончательные результаты выборов, то "Право и Справедливость" Качиньского снова получит однопартийное большинство в Сейме, что позволит ей самостоятельно сформировать правительство страны.
Выборы в Польше проходят сразу в две палаты парламента – Сейм и Сенат. По их результатам будут определены 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Всех парламентариев выбирают на 4 года.
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