Парламентські вибори у Польщі: відомі результати екзитполів

Цілком імовірно, що на парламентських виборах у Польщі зі значним відривом перемогла чинна партія влади – "Право та Справедливість" (PiS) колишнього прем’єра Ярослава Качинського.

Як свідчать результати екзитполу, які провів центр Ipsos для польських телеканалів TVN24, Polsat, TVP Info, за політсилу Качинського свої голоси віддали 43,6% виборців.

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Натомість за найближчих переслідувачів PiS – ліберальну "Громадянську коаліцію" – проголосували 27,4% поляків.

Крім того, до парламенту потрапляють польські ліві з "Союзу демократичної коаліції". Цієї політсили немає у нинішньому складі. Їх підтримали 11,9% жителів Польщі.

Щодо решти, то п’ятивідсотковий виборчий бар’єр, попередньо, долають консервативна "Польська коаліція" (9,6% ) та націоналістична "Конфедерація" (6,4%). Останні також вперше будуть представленими у парламенті.

За попередніми даними, явка на парламентських виборах в Польщі склала 61,1%.

Зауважимо, якщо вищезазначені результати будуть схожими до остаточних результатів виборів, то "Право та Справедливість" Качинського знову матиме однопартійну більшість в Сеймі, що дозволить їй самостійно сформувати уряд країни.

Вибори у Польщі відбуваються одразу до двох палат парламенту – Сейму та Сенату. За їхніми результатами буде визначено 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів. Усіх парламентарів обирають на 4 роки.