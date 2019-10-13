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      Парламентські вибори у Польщі: відомі результати екзитполів

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      Парламентські вибори у Польщі: оприлюднили результати екзитполів
      Парламентські вибори у Польщі: оприлюднили результати екзитполів / euro|topics

      Цілком імовірно, що на парламентських виборах у Польщі зі значним відривом перемогла чинна партія влади – "Право та Справедливість" (PiS) колишнього прем’єра Ярослава Качинського.

      Як свідчать результати екзитполу, які провів центр Ipsos для польських телеканалів TVN24, Polsat, TVP Info, за політсилу Качинського свої голоси віддали 43,6% виборців.

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      Натомість за найближчих переслідувачів PiS – ліберальну "Громадянську коаліцію" – проголосували 27,4% поляків.

      Крім того, до парламенту потрапляють польські ліві з "Союзу демократичної коаліції". Цієї політсили немає у нинішньому складі. Їх підтримали 11,9% жителів Польщі.

      Щодо решти, то п’ятивідсотковий виборчий бар’єр, попередньо, долають консервативна "Польська коаліція" (9,6% ) та націоналістична "Конфедерація" (6,4%). Останні також вперше будуть представленими у парламенті.

      За попередніми даними, явка на парламентських виборах в Польщі склала 61,1%.

      Зауважимо, якщо вищезазначені результати будуть схожими до остаточних результатів виборів, то "Право та Справедливість" Качинського знову матиме однопартійну більшість в Сеймі, що дозволить їй самостійно сформувати уряд країни.

      Вибори у Польщі відбуваються одразу до двох палат парламенту – Сейму та Сенату. За їхніми результатами буде визначено 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів. Усіх парламентарів обирають на 4 роки.

      blog_ava
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      13 жовтня
      2012
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини Польщі Результати виборів президента 2019 День виборів
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