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      Парламентські вибори у Польщі: відомі офіційні результати

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      "Право і справедливість" перемогла на виборах до польського Сейму: результати
      "Право і справедливість" перемогла на виборах до польського Сейму: результати / wiadomosci.dziennik.pl

      У Польщі в неділю, 13 жовтня, відбулися вибори до місцевих Сейму та Сенату. Вже 14 жовтня польська ЦВК оприлюднила офіційні результати виборів, згідно з якими перемогу отримала правляча партія "Право і справедливість".

      Окрім владної партії, до Сейму також потраплять ще 4 партії, повідомляє "Польське радіо".

      Що показували екзитполи: Парламентські вибори у Польщі: відомі результати екзитполів

      Бар'єр у 5%, що дозволяє пройти до нижньої палати польського парламенту, здолали:

      • "Право і справедливість" – 43,59% голосів (партія отримає 235 депутатських мандатів);
      • "Громадянська коаліція" – 27,40% (134 мандати);
      • "Союз лівих демократів" – 12,56% (49 мандатів);
      • "Польська коаліція" – 8,55% (30 мандатів);
      • "Конфедерація" – 6,81% (11 мандатів).

      Ще один мандат, згідно з польським виборчим кодексом, здобув Комітет німецької національної меншини.

      Загалом офіційні результати фактично відповідають даним, які показували соціологічні опитування напередодні виборів. Певним сюрпризом стали лише результати "Польської коаліції" та "Конфедерації", потрапляння до парламенту яких було під великим питанням.

      Результати виборів означають, що правляча партія "Право і справедливість" отримає у Сеймі наступного скликання одноосібну більшість – 235 мандатів з 460.

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      Водночас кількість мандатів у польському Сенаті розподілиться дещо по-іншому:

      • "Право і справедливість" – 49 мандатів;
      • "Громадянська коаліція" – 43 мандати;
      • "Польська коаліція" – 3 мандати;
      • "Союз лівих демократів" – 2 мандати.

      Ще 3 мандати отримають незалежні кандидати, які, найімовірніше, приєднаються до опозиції. Таким чином можна говорити про перемогу опозиції на виборах до Сенату.

      Явка на цьогорічних виборах склала 67,74% виборців, що стало рекордним результатом для Польщі за останні 30 років.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Польщі
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