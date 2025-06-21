В Винницкой области подростка ударило током на вагоне поезда: он в крайне тяжелом состоянии

Вечером 21 июня в селе Гнивань 13-летний парень получил удар током, когда залез на вагон поезда. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

ГСЧС оперативно доставили юношу в областную больницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Подростка поразило втрумом на крыше поезда в Винницкой области

В селе Гнивань Винницкой области 13-летний парень залез на крышу вагона поезда. Его сильно поразило током. На момент прибытия спасателей он лежал на земле между путями.

Парня оперативно передали в "скорую". Его доставили в Центр термической травмы и пластической хирургии областной больницы.

Обратите внимание! Как отметили в ГСЧС, контактная сеть поезда находится под постоянным высоким напряжением. Даже без прикосновения можно получить смертельный удар током.

ГСЧС призвали родителей говорить со своими детьми и следить их, объяснять, что железная дорога – не место для игр. Ценой таких развлечений может стать жизнь.