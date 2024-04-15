"Николай Казарма": военные сделали пародию на популярного украинского блогера
Украинские военные сняли видеопародию на известного львовского блогера Николаса Карму, который спрашивает у прохожих стоимость их образов. Главного героя видео переименовали в Николая Казарму.
Видео опубликовал пользователь voyin_voli2.0 в TikTok. Идею ролика военные не меняли – они также рассказали, “сколько стоит их look”, однако обыграли это на свой манер.
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А я уже четвертый день хожу по этой посадке и жду, пока вы ко мне подойдете... Покупала все комплектом за 18 700 грн,
– говорит на видео военнослужащая.
Украинские военные сняли видео с "Николаем Казармой" / Видео: voyin_voli2.0/TikTok
Военная поделилась, что ее "образ" состоит из плитоноски, тактического пояса, семи подсумок под магазины АК, подсумки для рации, двух подсумок для турникетов CAT. Все это дополняет сумка для сброса отработанных магазинов, тактическое сиденье и аптечка IFAK.
Скандал с работницей львовской таможни и Николасом Кармой
- Блогер Николас Карма недавно выставил ролик в котором снялась инспектор львовской таможни Юлия Дрыга и рассказала о своем образе. Впоследствии видео в соцсетях превратилось в громкий скандал.
- Дело в том, что Юлия Дрыга – главная государственная инспектор отдела складского учета, хранения, оценки изъятого имущества и распоряжения им управления административно-хозяйственной деятельности Львовской таможни. В 2023 году женщина задекларировала доход в размере около 180 тысяч гривен. В то же время стоимость ее лука, в видео Николаса Кармы, достигает 8 тысяч долларов.
- Впоследствии инспектор объяснила, что Cartier, которое она носит, копия, а сумка Louis Vuitton – старая коллекция. Но даже несмотря на это Юлию уволили. Это произошло всего через час после публикации видео, 12 апреля.
- Сам Николас Карма также прокомментировал скандальный инцидент. Блогер рассказал, что совсем не ожидал, что его видео наделает столько шума в сети. Он поделился, что знакомится со своими героями поверхностно, поэтому о виде деятельности Юлии Дрыги узнал только потом. В то же время вскоре после того, как Карма опубликовал видео в тиктоке, женщина связалась с ним и попросила удалить ролик.