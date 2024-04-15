"Николай Казарма": военные сделали пародию на популярного украинского блогера

Украинские военные сняли видеопародию на известного львовского блогера Николаса Карму, который спрашивает у прохожих стоимость их образов. Главного героя видео переименовали в Николая Казарму.

Видео опубликовал пользователь voyin_voli2.0 в TikTok. Идею ролика военные не меняли – они также рассказали, “сколько стоит их look”, однако обыграли это на свой манер.

Читайте также Пока Гринкевич в СИЗО: в сети сплетничают о новом романе Сони Морозюк

А я уже четвертый день хожу по этой посадке и жду, пока вы ко мне подойдете... Покупала все комплектом за 18 700 грн,

– говорит на видео военнослужащая.

Украинские военные сняли видео с "Николаем Казармой" / Видео: voyin_voli2.0/TikTok

Военная поделилась, что ее "образ" состоит из плитоноски, тактического пояса, семи подсумок под магазины АК, подсумки для рации, двух подсумок для турникетов CAT. Все это дополняет сумка для сброса отработанных магазинов, тактическое сиденье и аптечка IFAK.

Скандал с работницей львовской таможни и Николасом Кармой