Відео опублікував користувач voyin_voli2.0 у TikTok. Ідею ролику військові не змінювали – вони також розповіли, "скільки коштує їхній look", проте обіграли це на власний манер.

Читайте також Поки Гринкевич в СІЗО: у мережі пліткують про новий роман Соні Морозюк

А я вже четвертий день ходжу по цій посадці і чекаю, поки ви до мене підійдете... Купувала все комплектом за 18 700 грн,

– каже на відео військовослужбовиця.

Українські військові зняли відео з "Миколою Казармою" / Відео: voyin_voli2.0/TikTok

Військова поділилась, що її "образ" складається з плитоноски, тактичного поясу, сімох підсумок під магазини АК, підсумки для рації, двох підсумок для турнікетів CAT. Усе це доповнює сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння і аптечка IFAK.

Скандал з працівницею львівської митниці та Ніколасом Кармою