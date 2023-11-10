По предварительной информации, это судно перевозило сжиженный газ. Пока неизвестно, почему паром избрал движение именно вблизи Болгарии.
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Российский паром протаранили у Болгарии
В Центре транспортных стратегий со ссылкой на информацию мониторингового сайта Vesselfinder отметили, что во время недавнего морского инцидента судно, перевозившее железнодорожные цистерны, наполненные сжиженным газом, получило повреждение после столкновения с другим судном New Raouf - под флагом Палау.
Паром "Славянин" столкнулся с другим судном в Черном море / Фото ЦТС
Несмотря на столкновение, New Raouf продолжил движение по запланированному курсу и уже находится у входа в Босфор на пути в Турцию. В то же время российский паром, участвовавший в столкновении, получил крен, а три балластных цистерны были затоплены.
В результате паром был вынужден вернуться в болгарский порт Варна для дальнейшего обзора и оценки.
"Славянин" перевозил сжиженный газ / Фото ЦТС
В центре подчеркнули, что паром "Славянин" обслуживает маршрут Варна-Кавказ около десяти лет, в основном занимаясь перевозкой железнодорожных цистерн.
Интересно, что платформа морской слежки Vesselfinder подняла вопрос о неожиданном присутствии российского парома у Шабли/Тюленово. Ведь обычный маршрут парома в порт Кавказ пролегает по прямой к востоку, тогда как было замечено, что российское судно двигалось несколько севернее. Почему он так двигался, в центре не смогли объяснить.
Россия потеряла свое судно "Аскольд"
- Во временно оккупированной Керчи вечером 4 ноября звучали громкие звуки. В конце концов стало известно, что украинские военные нанесли удары судостроительному заводу "Залив", в результате чего удалось повредить один из самых современных ракетоносителей типа "Каракурт".
- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что корабль "Аскольд" – это проект "Каракурт", который является сверхновым кораблем, даже не введшие в состав Черноморского флота. Кроме того, Плетенчук отметил, что город Керчь расположен недалеко от Крымского моста, намекнув, что переход также ждет печальная судьба.
- В конце концов, в сети появились фото с последствиями, которые имеет "Аскольд". На кадрах можно увидеть значительные повреждения у судна, а сам ракетоноситель, вероятно, не смогут восстановить.