По предварительной информации, это судно перевозило сжиженный газ. Пока неизвестно, почему паром избрал движение именно вблизи Болгарии.

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Российский паром протаранили у Болгарии

В Центре транспортных стратегий со ссылкой на информацию мониторингового сайта Vesselfinder отметили, что во время недавнего морского инцидента судно, перевозившее железнодорожные цистерны, наполненные сжиженным газом, получило повреждение после столкновения с другим судном New Raouf - под флагом Палау.



Паром "Славянин" столкнулся с другим судном в Черном море / Фото ЦТС

Несмотря на столкновение, New Raouf продолжил движение по запланированному курсу и уже находится у входа в Босфор на пути в Турцию. В то же время российский паром, участвовавший в столкновении, получил крен, а три балластных цистерны были затоплены.

В результате паром был вынужден вернуться в болгарский порт Варна для дальнейшего обзора и оценки.



"Славянин" перевозил сжиженный газ / Фото ЦТС

В центре подчеркнули, что паром "Славянин" обслуживает маршрут Варна-Кавказ около десяти лет, в основном занимаясь перевозкой железнодорожных цистерн.

Интересно, что платформа морской слежки Vesselfinder подняла вопрос о неожиданном присутствии российского парома у Шабли/Тюленово. Ведь обычный маршрут парома в порт Кавказ пролегает по прямой к востоку, тогда как было замечено, что российское судно двигалось несколько севернее. Почему он так двигался, в центре не смогли объяснить.

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