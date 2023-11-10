За попередньою інформацією, це судно перевозило скраплений газ. Наразі достеменно невідомо, чому пором обрав рух саме поблизу Болгарії.
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Російський пором протаранили біля Болгарії
У Центрі транспортних стратегій з посиланням на інформацію моніторингового сайту Vesselfinder зазначили, що під час нещодавнього морського інциденту судно, що перевозило залізничні цистерни, наповнені зрідженим газом, зазнало пошкодження після зіткнення з іншим судном New Raouf - під прапором Палау.
Пором "Славянин" зіткнувся з іншим судном у Чорному морі / Фото ЦТС
Попри зіткнення, New Raouf продовжив рух запланованим курсом і вже перебуває біля входу в Босфор на шляху до Туреччини. Водночас російський пором, який брав участь у зіткненні, отримав крен, а три баластні цистерни були затоплені.
У результаті пором був змушений повернутися до болгарського порту Варна для подальшого огляду та оцінки.
"Славянин" перевозив скраплений газ / Фото ЦТС
У центрі підкреслили, що паром "Славянин" обслуговує маршрут Варна-Кавказ близько десяти років, в основному займаючись перевезенням залізничних цистерн.
Цікаво, що платформа морського стеження Vesselfinder порушила питання щодо несподіваної присутності російського порома біля Шаблі/Тюленово. Адже звичайний маршрут порома до порту Кавказ пролягає по прямій на схід, тоді як було помічено, що російське судно рухалося трохи північніше. Чому він так рухався, у центрі не змогли пояснити.
Росія втратила своє судно "Аскольд"
- У тимчасово окупованій Керчі ввечері 4 листопада лунали гучні звуки. Зрештою стало відомо, що українські військові завдали ударів суднобудівному заводу "Залив", в результаті чого вдалося пошкодити один із найсучасніших ракетоносіїв типу "Каракурт".
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що корабель "Аскольд" – це проєктом "Каракурт", який є надновим кораблем, що навіть не ввели до складу Чорноморського флоту. Крім того, Плетенчук відзначив, що місто Керч розташоване недалеко від Кримського мосту, натякнувши, що на перехід також чекає сумна доля.
- Зрештою у мережі з'явилися фото з наслідками, які має "Аскольд". На кадрах можна побачити значні пошкодження у судна, а сам ракетоносій, ймовірно, не зможуть відновити.