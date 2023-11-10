За попередньою інформацією, це судно перевозило скраплений газ. Наразі достеменно невідомо, чому пором обрав рух саме поблизу Болгарії.

Цікаво Вперше в історії: Україна знищила ракетоносій ворога, який навіть не вийшов із заводу

Російський пором протаранили біля Болгарії

У Центрі транспортних стратегій з посиланням на інформацію моніторингового сайту Vesselfinder зазначили, що під час нещодавнього морського інциденту судно, що перевозило залізничні цистерни, наповнені зрідженим газом, зазнало пошкодження після зіткнення з іншим судном New Raouf - під прапором Палау.



Пором "Славянин" зіткнувся з іншим судном у Чорному морі / Фото ЦТС

Попри зіткнення, New Raouf продовжив рух запланованим курсом і вже перебуває біля входу в Босфор на шляху до Туреччини. Водночас російський пором, який брав участь у зіткненні, отримав крен, а три баластні цистерни були затоплені.

У результаті пором був змушений повернутися до болгарського порту Варна для подальшого огляду та оцінки.



"Славянин" перевозив скраплений газ / Фото ЦТС

У центрі підкреслили, що паром "Славянин" обслуговує маршрут Варна-Кавказ близько десяти років, в основному займаючись перевезенням залізничних цистерн.

Цікаво, що платформа морського стеження Vesselfinder порушила питання щодо несподіваної присутності російського порома біля Шаблі/Тюленово. Адже звичайний маршрут порома до порту Кавказ пролягає по прямій на схід, тоді як було помічено, що російське судно рухалося трохи північніше. Чому він так рухався, у центрі не змогли пояснити.

Росія втратила своє судно "Аскольд"