В партии "Слуга народа" прокомментировали возможную отставку Авакова

В СМИ появилась информация о возможной отставке Арсена Авакова. В партии "Слуга народа" заявили, что пока в Раде нет постановлений об увольнении Арсена Авакова.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сейчас "не слышал таких разговоров", которые касались отставки Арсена Авакова. Об этом он рассказал на брифинге.

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В Раде нет постановлений об отставке Авакова

Мне кажется, никаких предметных представлений нет у Верховной Рады по этому поводу,

– заявил Александр Корниенко

Он добавил, что "есть какое-то постановление "Голоса", но мы так и не понимаем, есть ли оно на самом деле". Также нардеп полагает, что "если будут какие-то инициативы в виде постановлений, то вы (журналисты – 24 канал) первыми об этом узнаете".

"Но пока я не слышал таких разговоров и не видел таких постановлений", – опять же заверил депутат от "СН".

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