Партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали своих людей с парламентского комитета по вопросам свободы слова, председателем которого может стать Нестор Шуфрич.

Соответствующее решение было объявлено во время заседания подготовительной депутатской группы, которое проходило 28 августа, сообщает "Радио Свобода".

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Поэтому состав комитета уменьшился с семи до пяти депутатов. Теперь там остались один представитель от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и четыре от партии "Слуга народа".

Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич отметил, что расстроен уменьшением количества членов комитета в то время, когда происходят нападения на журналистов.

Представитель "ЕС" Артур Герасимов призвал заменить кандидатуру Шуфрича. По словам Герасимова, Шуфрич является "одним из ближайших друзей Виктора Медведчука".

В результате договоренностей комитет по вопросам свободы слова может возглавить Нестор Шуфрич от "Оппозиционного платформы – За жизнь". Его первым заместителем должна была стать Алена Шкрум от партии "Батькивщина", однако в своем фейсбуке она сообщила, что отказывается от этой должности. Секретарем Шуфрича должен стать Сергей Швец от "Слуги народа".

О назначении – подробнее: Комитет свободы слова в новой Раде возглавит Нестор Шуфрич

Кто такой Нестор Шуфрич?Украинский политик, который свою деятельность начал в партии Виктора Медведчука – СДПУ(о) (от этой политсилы был нардепом в 1998-2006 годах). В 2006 – 2007 был министром по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Януковича. С 2007 снова депутат, уже от "Партии регионов". 16 января 2014 года голосовал за диктаторские законы Януковича. После Майдана перешел в "Оппозиционный блок", 7 в списке прошел в Раду. В 2019 депутатом стал от ОПЗЖ.



Известен целым рядом медиа-скандалов. Например, в 2002 году во время скандальных перевыборов на одномандатном округе 201 в Черкассах из-за массовых подкупов избирателей 20-гривневые купюры назвали в честь победителя выборов – "несторками". А в 2017 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил народного избранника в неуплате налогов на сумму около 40 миллионов гривен.



В сети популярен мем "Шуфрич не битый уже ... дней" (30 сентября 2014 Шуфрича избили несколько десятков активистов, и с тех пор политик не посещал Одессу, которую до избиения называл "родным городом").