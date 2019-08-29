06:13
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Партии Порошенка и Тимошенко отозвали своих представителей из комитета свободы слова

      112 Читати новину українською
      Нестор Шуфрич
      Нестор Шуфрич / Фото из открытых источников

      Партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали своих людей с парламентского комитета по вопросам свободы слова, председателем которого может стать Нестор Шуфрич.

      Соответствующее решение было объявлено во время заседания подготовительной депутатской группы, которое проходило 28 августа, сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: Известны руководители всех комитетов в Раде: список

      Поэтому состав комитета уменьшился с семи до пяти депутатов. Теперь там остались один представитель от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и четыре от партии "Слуга народа".

      Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич отметил, что расстроен уменьшением количества членов комитета в то время, когда происходят нападения на журналистов.

      Представитель "ЕС" Артур Герасимов призвал заменить кандидатуру Шуфрича. По словам Герасимова, Шуфрич является "одним из ближайших друзей Виктора Медведчука".

      В результате договоренностей комитет по вопросам свободы слова может возглавить Нестор Шуфрич от "Оппозиционного платформы – За жизнь". Его первым заместителем должна была стать Алена Шкрум от партии "Батькивщина", однако в своем фейсбуке она сообщила, что отказывается от этой должности. Секретарем Шуфрича должен стать Сергей Швец от "Слуги народа".

      О назначении – подробнее: Комитет свободы слова в новой Раде возглавит Нестор Шуфрич

      Кто такой Нестор Шуфрич?Украинский политик, который свою деятельность начал в партии Виктора Медведчука – СДПУ(о) (от этой политсилы был нардепом в 1998-2006 годах). В 2006 – 2007 был министром по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Януковича. С 2007 снова депутат, уже от "Партии регионов". 16 января 2014 года голосовал за диктаторские законы Януковича. После Майдана перешел в "Оппозиционный блок", 7 в списке прошел в Раду. В 2019 депутатом стал от ОПЗЖ.

      Известен целым рядом медиа-скандалов. Например, в 2002 году во время скандальных перевыборов на одномандатном округе 201 в Черкассах из-за массовых подкупов избирателей 20-гривневые купюры назвали в честь победителя выборов – "несторками". А в 2017 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил народного избранника в неуплате налогов на сумму около 40 миллионов гривен.

      В сети популярен мем "Шуфрич не битый уже ... дней" (30 сентября 2014 Шуфрича избили несколько десятков активистов, и с тех пор политик не посещал Одессу, которую до избиения называл "родным городом").

      blog_ava
      Потрясающе сексуальное selfie в зеркале: Жозефин Скривер показала стройную фигуру
      28 августа
      339
      Теги: Новости Украины ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Европейская солидарность Верховная Рада Нестор Шуфрич Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости за 28 августа: Обвал дома в Дрогобыче, Вышинского выпустили из-под стражи
      28 августа , 23:28 Главные новости за 28 августа: Обвал дома в Дрогобыче, Вышинского выпустили из-под стражи
      106
      Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      28 августа , 22:00 Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 809
      Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      28 августа , 22:00 Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      Іван Яковина 511
      Макс Левин: Иловайск – это не про жалость
      28 августа , 21:33 Макс Левин: Иловайск – это не про жалость
      Едуард Крижанівський 251
      Аваков может остаться на посту: почему украинцы протестуют и при каком условии этому не бывать
      28 августа , 20:03 Аваков может остаться на посту: почему украинцы протестуют и при каком условии этому не бывать
      Світлана Попова 468
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук