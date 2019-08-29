Партії Порошенка і Тимошенко відкликали своїх представників з комітету свободи слова

Партії "Європейська солідарність" та "Батьківщина" відкликали своїх людей з парламентського комітету з питань свободи слова, головою якого може стати Нестор Шуфрич.

Відповідне рішення було оголошено під час засідання підготовчої депутатської групи, яке проходило 28 серпня, повідомляє "Радіо Свобода".

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Відтак склад комітету зменшився з семи до п’яти депутатів. Тепер там залишилися один представник від партії "Опозиційна платформа – За життя" та чотири від партії "Слуга народу".

Кандидат на посаду голови комітету Нестор Шуфрич відзначив, що засмучений зменшенням кількості членів комітету в той час, коли відбуваються напади на журналістів.

Представник "ЄС" Артур Герасимов закликав замінити кандидатуру Шуфрича. За словами Герасимова, Шуфрич є "одним з найближчих друзів Віктора Медведчука".

Внаслідок домовленостей комітет з питань свободи слова може очолити Нестор Шуфрич від "Опозиційної платформи – За життя". Його першим заступником мала б стати Альона Шкрум від партії "Батьківщина", однак у своєму фейсбуці вона повідомила, що відмовляється від цієї посади. Секретарем Шуфрича має стати Сергій Швець від "Слуги народу".

Про призначення – детальніше: Комітет свободи слова у новій Раді очолить Нестор Шуфрич

Хто такий Нестор Шуфрич?Український політик, який розпочав свою діяльність у партії Віктора Медведчука – СДПУ(о) (від цієї політсили був нардепом у 1998-2006 роках). У 2006 – 2007 був міністром із питань надзвичайних ситуацій в уряді Януковича. З 2007 знову депутат, вже від "Партії регіонів". 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони Януковича. Після Майдану перейшов до "Опозиційного блоку", 7 у списку пройшов до Ради. У 2019 депутатом став від ОПЗЖ.



Відомий цілою низкою медіа-скандалів. Наприклад, у 2002 році під час скандальних перевиборів на одномандатному окрузі 201 у Черкасах через масові підкупи виборців 20-гривневі купюри назвали на честь переможця виборів – "несторками". А у 2017 році генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив народного обранця у несплаті податків на суму близько 40 мільйонів гривень.



У мережі популярний мем "Шуфрич не битий вже ... днів" (30 вересня 2014 Шуфрича побили кілька десятків активістів і відтоді політик не відвідував Одесу, яку до побиття називав "рідним містом").