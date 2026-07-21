Они пытаются установить детали скандала по поводу Национального культурного фонда. Об этом сообщили HVG.

Что известно об обысках?

Следователи из медье (основная административно-территориальная единица Венгрии — 24 Канал) Бач-Кишкун провели обыски в офисе партии "Фидес". Правоохранители получили доступ к серверам, чтобы проверить систему связи и базы данных. Они расследуют дело о NKA (Национальном культурном фонде), связанное с 17 миллиардами форинтов, что составляет примерно 47 миллионов евро.

Главная прокуратура округа Бач-Кишкун проводит расследование по делу NKA в связи с преступлением, связанным с растратой средств, и другими правонарушениями. Упомянутые процессуальные действия происходили в рамках этого расследования. Однако предоставление более подробной информации невозможно ввиду интересов следствия,

– сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мрианна Бодо.

Директор по коммуникациям «Фидес» отметил, что в Венгрии не было ни одного примера таких действий со времён падения коммунистического режима в 1990 году. Представители партии Орбана назвали обыски незаконными и обвинили "Тису" в попытках ликвидировать оппозицию.

В то же время премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что правительство будет ждать официальных объяснений от прокуратуры.

Что известно о скандалах вокруг Орбана?

Венгерский адвокат Лорант Горват, защищающий украинских инкассаторов "Ощадбанка", требует одновременно с вручением подозрения задержать и взять под стражу экс-премьера Венгрии Орбана и ряд других бывших высокопоставленных чиновников. Их подозревают в незаконном лишении свободы с отягчающими обстоятельствами, в частности в пытках с целью получения признаний.

Также в мае этого года Петер Мадьяр обнаружил в здании бывшего Министерства строительства и транспорта до 20 мешков с измельчёнными документами. Эти находки могут позволить возбудить уголовные дела, в том числе по вопросу незаконного финансирования политической партии Виктора Орбана. Новый премьер предположил, что его предшественники хотели вывезти документы, но не успели этого сделать, поэтому уничтожили их.